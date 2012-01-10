شاه آبادی: کانون دنیای من را بزرگتر کرد/ گنج کریمی: کلاس درس من از امروز شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مسئولان معاونت تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عصر امروز سه شنبه 20 دی ماه با حضور صادق رضایی مدیرعامل و معاونان و جمعی از نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان در تالار همایش های این کانون برگزار شد.

در این مراسم صادق رضایی با تقدیر از تلاش‌های حمیدرضا شاه آبادی معاون سابق تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: منصوب شدن آقای شاه آبادی به عنوان معاون تولید کانون از آرزوهای من بود و من از جمله کسانی بودند که هیچ گاه از این تغییر استقبال نکرده ام بلکه پس از اصرار خود او ناچار به پذیرش استعفایش شدم.

وی با اشاره به بودجه های محدود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در عین حال انجام پروژه هایی مانند رمان نوجوان را با بضاعت اندک، از افتخارات کانون برشمرد و تاکید کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصداق بارز این حدیث حضرت (ع) است که الفقر فخری. با این حال نیروهای انسانی مجرد و متعهد کانون سرمایه ما هستند.

رضایی افزود: شاید این همه جزو شجاعت های دوستان نویسنده است که می توانند تصمیم بگیرند که نباشند؛ ما به عنوان مدیران اجرایی حقیقتا جرات این کار را نداریم .اگر خسته شویم هستیم ، تحویلمان نگیرند هستیم و بیرونمان بکنند هستیم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: شاه آبادی هیچ راهی را نرفت که بماند . او همه راهها را رفت که برود.

در این مراسم همچنین علی گنج کریمی سرپرست جدید معاونت تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سخنانی با تجلیل از خدمات حمیدرضا شاه آبادی در مسئولیت دوره قبلی این معاونت گفت: کلاس درس من از همین امروز شروع شد. علاقه مندی به این حوزه و ضرورت قدردانی از جایگاه هنر و هنرمند همراه با صداقت و اخلاص از برنامه ها و آرزوهای من است که امیدوارم در آن موفق باشم و به توفیق دست یابم.

وی همچنین بر لزوم ادامه طرح ها همچون انیمیشن و عروسک‌های استانی متعلق به دوره مسئولیت شاه‌آبادی تاکید کرد و یادآور شد: باب بحث تاسیس یک شبکه تلویزیون خصوصی برای کودکان و نوجوانان هنوز باز است. جمعیت هدف کانون تمام کودکان و نوجوانان ایران و کودکان و نوجوانان همه دنیا است.

سرپرست جدید معاونت تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایان گفت: من نگران این هستم که همگرایی برای اجرای این برنامه ها وجود نداشته باشند و امیدوارم در عین حفظ همگرایی، معاون تولید کانون تضعیف نشود.

همچنین حمیدرضا شاه آبادی سخنانش با این بیت که «غیر از هنر که تاج سر همه عالم است/ دوران هیچ مثنوی پایدار نیست» آغاز کرد و گفت: من آدم حرافی هستم ولی نمی دانم امروز چرا حرف کم آورده‌ام؟

وی افزود: من مدیریت بلد نبودم وتنها سعی کردم صداقت داشته باشم و به هیچ کس از جمله همکاران کانون دروغ نگویم و به آنها به صرف اینکه انسان هستند احترام بگذارم. خوشبختانه آنها هم با من اینگونه برخورد کردند.

شاه آبادی اضافه کرد: من هرچقدر در کانون کاشته ام همانقدر برداشت کرده ام. کانون دنیای من را بزرگتر و سهم من را بزرگ کرد الان هم هیچ منتی بر سر کسی ندارم و از خدا به خاطر همه اشتباهاتی که کرده ام عذرخواهی می کنم.

معاون سابق تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه از علی گنج کریمی مسئول جدید این معاونت قدردانی کرد و گفت: وقتی نام آقای گنج کریمی به عنوان مسئول جدید معاونت تولید مطرح شد من خیالم راحت شد چرا که نگران این بودم که کسی به این سمت بیاید که شان همکاران را رعایت نکند.

حمیدرضا شاه آبادی گفت: من اگر بخواهم از بین تمام مدیران کانون یک نفر را به عنوان دوست و رفیق انتخاب کنم او علی گنج کریمی است.