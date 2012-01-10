زمین ساختمان قدیم شهرداری کرج مستعد تبدیل به مرکز خرید است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی با اشاره به زمین موجود در میدان شهدای کرج، اظهار داشت: این زمین مستعد تبدیل به مرکز خرید است.

این مسئول در تشریح موقعیت زمین قدیم ساختمان شهرداری کرج ابراز داشت: موقعیت این طرح برای احداث کاربریهای تجاری و اداری با توجه به اینکه کل حاشیه معبر شهید بهشتی تا کنون ساخته شده است، بسیار مطلوب است.



حسینی مساحت زمین ساختمان قدیم شهرداری را سه هزار متر مربع ذکر کرد و افزود: مالکیت شش دانگ این زمین از آن شهرداری است.



مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری کرج تاکید کرد: مساحت زمین موجود از دیگر قابلیتهایی است که موقعیت این زمین را برای احداث مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی مهیا کرده است.



وی با اشاره به پروژه های پیش بینی شده قابل اجرا در محدوده طرح گفت: امکان احداث مجتمع تجاری اداری و دسترسی به معبر اصلی شهر کرج از قابلیتهای این زمین است و احداث این مجتمع با مشارکت بخش خصوصی انجام می گیرد.



وی اجرای طرح های عمرانی را در پبشبرد اهداف عمرانی شهر مهم ارزیابی کرد و گفت: استفاده از بخش خصوصی در اجرای پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و شهری عامل مهمی در تحقق این مهم است.



حسینی افزود: جلب مشارکت شهروندان مستعد و علاقه مند به مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی، تبلیغاتی نقش بسزایی در رونق و توسعه شهر دارد.



مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری کرج دستیابی به توسعه شهری پایدار را نیازمند یاری همه افراد جامعه ذکر کرد و گفت: این مهم از اساسی ترین اهداف مدیریت شهری است.