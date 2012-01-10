186هیئت مذهبی مراسم عزاداری اربعین حسینی را در زاهدان برگزار می کنند

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تجمع متمرکزهیئت های مذهبی عزادار زاهدانی در اربعین حسینی ساعت 9 صبح روز شنبه 24 دیماه در مسجد جامع زاهدان برگزار می شود.

وی افزود: اربعین حسینی از اسیری اهل بیت امام حسین (ع) گرفته تا رسیدن به کوفه و شام و حوادثی که برای آن بزرگواران اتفاق افتاده دارای اهمیت است.

وی گفت: تحمل مشقت، پذیرفتن اسیری، سختی راه و ساختن با همه کمبودها، خنثی سازی توطئه های دشمنان، تبلیغ به نفع اسلام، افشا گری حکومت فاسد یزید و تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) و یارانش کار بزرگ و زینبی بود که حضرت زینب (س) و دیگر اهل بیت (ع) بخوبی نقش خود را ایفا کردند.

وی افزود: امام سجاد (ع) نیز در سخنرانی ها و خطبه های خود حکومت فاسد یزید را رسوا کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: شجاعت حضرت زینب (س) در حضور یزیدیان چنان مثال زدنی است که وقتی ابن زیاد از ایشان سوال کرد که چگونه دیدی کار خدا را در مورد برادرت در کربلا، حضرت پاسخ داد، من هیچ چیزی جز زیبایی ندیده ام.

وی گفت: پاسخ حضرت زینب (س) بدین معنا است که هر چیزی که انجام شد به زیبایی صورت گرفته است.

وی افزود: شهادت ها، شهامت ها، اسارت ها، افشاگری، بیان وظیفه و تبلیغ و تببین دین مبین اسلام به خوبی در کلام زینب کبری (س) و دیگر بزرگواران پیدا است.

قربانپور اظهار داشت: اربعین حسینی با چنین تحلیلی جایگاه ویژه ای دارد و جامعه اسلامی باید از چنین رویدادهایی درس بگیرد.

وی گفت: اهل قلم، گویندگان، علما و ذاکرین وظیفه دارند تا بصورت محتوایی در جلسات متعدد به بیان اهداف واقعی قیام عاشورا و رخدادهای پس از آن بپردازند.

وی افزود: اما متاسفانه هنوز به اندازه کافی به این بخش پرداخته نشده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان تحمل سختی ها و نیز شهامت داشتن را از شاخص های انسان های موفق و پیروز دانست و بیان داشت: حضرت زینب کبری (س) درس صبوری در برابر مشقت ها و استقامت در مقابل مشکلات را به جامعه اسلامی و انسانی داد.

وی با بیان اینکه به واقعه قیام امام حسین و عاشورا باید محتوایی نگریسته شود، گفت: باید از شرایط شکلی بیش از پیش به سمت و سوی محتوایی حرکت کرد و از مظاهر انحرافی پرهیز کرده و از جریانات شبهه افکنانه دور باشیم.

وی افزود: جوانان علاقه مند باید در این وادی ها بسیار کار کنند و هیئت های سوگوار را به سمت کارهای محتوایی بیشتر پیش ببرند.

قربانپور اظهار داشت: در سیستان و بلوچستان نیز باید به سمت و سوی بیان حقایق معارف اهل بیت (ع) در جریان نهضت عاشورا بیشتر حرکت کنیم.