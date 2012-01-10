980 میلیون تومان اعتبار فرهنگی به حوزه هنری خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حبیبی با اشاره به اینکه اعتبار تخصیص یافته از محل اعتبارات سفر سوم هیئت دولت به استان بوده است، اظهارکرد: تاکنون 30 درصد این اعتبار به حوزه هنری استان تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه امسال از محل اعتبارات فرهنگی سفر دولت 17 طرح حوزه هنری در شورای برنامه ریزی به تصویب رسیده است، عنوان کرد: به میزان تخصیص ابلاغ شده از طرف معاونت برنامه ریزی استانداری طرحهای مذکور در دستور اجرا قرار خواهد گرفت.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی بیان کرد: تهیه و چاپ دانشنامه فرهنگ و تمدن خراسان جنوبی، سوگواره ملی 72 راوی آسمان جشنواره ملی جایزه ادبی ابن حسام، تولید مستندهای تاریخی، فرهنگی و دفاع مقدس، حمایت از تولیدات فاخر هنرمندان استان در بخشهای مختلف، حمایت از انتشار کتب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و تولید انیمیشن از جمله طرح های مصوب حوزه هنری است.

حبیبی خواستارهمکاری همه نهادهای دلسوز و علاقمند به احیاء فرهنگ ناب اسلامی در میان اقشار مختلف شد و ابراز امیدواری کرد با هزینه کرد صحیح و منطقی اعتبارات ارتقاء شاخصهای فرهنگی زمینه های تحول در فرهنگ و هنر استان را بیش از پیش شاهد باشیم.

وی در پایان با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در باب مظلومیت فرهنگ و توجه مسئولان به این نکته که پول زیاد نمی تواند فرهنگ سازی کند، بیان کرد: خوب است دستگاه های نظارتی با واقع بینی کاستی های موجود در استان و تهیه شیوه ارزیابی مناسب با فعالیت های فرهنگی و زمینه سازی نظارت پویا و مستمر خروجی طرح های فرهنگی را نیز مورد بررسی قرار دهند.