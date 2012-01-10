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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

جشنواره برترین روابط عمومی ها/

روابط عمومی استانداری کرمانشاه رتبه برتر را کسب کرد

روابط عمومی استانداری کرمانشاه رتبه برتر را کسب کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: روابط عمومی استانداری کرمانشاه در هفتمین جشنواره برترین روابط عمومی های کشور رتبه برتر را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری کرمانشاه، در هفتمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران و هفتمین سپوزیوم بین الملل روابط عمومی ها، در دو زمینه "ارتباطات رسانه ای" و "تکریم ارباب رجوع" رتبه برتر را کسب کرد.

در این مراسم، لوح سپاس و تقدیر به سید نورالله حسینی، رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه تقدیم شد.

در متن این لوح سپاس آمده است: با توجه به رای هیئت داوران، هفتمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران و انتخاب اثر آن مدیریت در زمینه دو مقوله "ارتباطات رسانه ای و تکریم ارباب رجوع" به عنوان اثر برتر، لوح سپاس به جنابعالی اعطاء می شود.

در پایان این لوح سپاس می خوانیم: امید است همچنان در سایه اتکال به خداوند منان و بهره گیری از دانش و تجربه ارتباطی موفق و موید باشید.

کد مطلب 1506551

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