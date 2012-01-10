روابط عمومی استانداری کرمانشاه رتبه برتر را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری کرمانشاه، در هفتمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران و هفتمین سپوزیوم بین الملل روابط عمومی ها، در دو زمینه "ارتباطات رسانه ای" و "تکریم ارباب رجوع" رتبه برتر را کسب کرد.

در این مراسم، لوح سپاس و تقدیر به سید نورالله حسینی، رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه تقدیم شد.

در متن این لوح سپاس آمده است: با توجه به رای هیئت داوران، هفتمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران و انتخاب اثر آن مدیریت در زمینه دو مقوله "ارتباطات رسانه ای و تکریم ارباب رجوع" به عنوان اثر برتر، لوح سپاس به جنابعالی اعطاء می شود.

در پایان این لوح سپاس می خوانیم: امید است همچنان در سایه اتکال به خداوند منان و بهره گیری از دانش و تجربه ارتباطی موفق و موید باشید.