بازرسان شهرداریهای جنوب غرب استان تهران گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این گردهمایی که به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ظهر سه شنبه برگزار شد، رئیس شورای شهر در آغاز ضمن خیر مقدم گویی به بارزسان و دیگر مسئولین حاضر، در خصوص اهمیت و جایگاه بازرسی در ادارات سخنانی را مطرح کرد.

حجت الاسلام ربعلی عبدی اظهار داشت: معمولا بازرسیها در ادارات نقش کلیدی و مهمی را بر عهده دارند و باید بر اساس وظایف تعریف شده خود عمل کنند.

به گفته وی بازرسی در هر اداره ای می تواند ضمن رسیدگی به مسائل کلی شهر و شهروندان موجب پیشرفت و توسعه آن منطقه شود.

امام جمعه نصیرشهر در این مراسم بازرسی را خط مقدم یک اداره توصیف کرد و گفت: مسئولان بازرسی در هر اداره و نهادی به خصوص شهرداریها به دلیل رسیدگی و پاسخگویی به مسائل شهروندی در خط مقدم قرار دارند.

حجت الاسلام کریم شائق اظهار داشت: نقش و جایگاه بازرسیها از اهمیت ویژه ای برخوردار است پس باید به گونه ای عمل کنیم تا بتوانیم در مسیر رشد و توسعه شهر بازوی پر توان مدیران خود باشیم.

نماینده ولی فقیه در پایان حل مشکلات مراجعان به شهرداری را که یکی از وظیف بازرسی است مورد تاکید قرار داد.

مشکلات شهروندان باید رفع شود

در حاشیه این گردهمایی، ریاست اداره بازرسیهای شهرداری و شورای شهر شهرستانهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معمولا این گردهمایی ها به صورت دوره ای در دو قسمت در شهرستانهای استان تهران برگزار می شود واین دو قسمت مربوط به مناطق جنوب غربی، غرب و شرق بازرسین شهرداریهای استان است.

به گفته ملکوتی خواه هدف از این گردهمایی، هم اندیشی و جلسه توجیهی بازرسیهای شهرداریهاست که در امور جاری آنان تاثیرگذار است.

رئیس دفتر بازرسی شهرداری های استانداری تهران افزود: از آنجائیکه بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی نیز جزو وظایف تعریف شده بازرسیهاست، نقش آنان در حل مشکلات مراجعان به شهرداریها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ملکوتی خواه اظهار داشت: پیگیری مسائل و مشکلات و حل آن از سوی بازرسی می تواند یک عامل بازدارنده در راستای بروز یک مشکل تلقی شود.

وی در پایان به دیگر وظایف اساسی و کلیدی آنان در شهرداری تاکید کرد و خواستار پیگیری و حل مشکلات مردم شد.