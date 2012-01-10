به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس با بیان اینکه هادی شکوری مشکل خاصی برای حضور در این دیدار ندارد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که شکوری که میخواست به پرسپولیس برود، آیا احتمال دارد مقابل این تیم در بازی فردا عملکرد واقعیاش را ارائه ندهد اظهار داشت: لیگ ما حرفهای است و فکر نمیکنم چنین مسائلی اصلا وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: دوازده، سیزده بازیکن حال حاضر پرسپولیس شاگردان من بودند و اگر همه آنها را هم میگذاشتند حاضر بودم به تیم من بیایند و حتی آنها در این خصوص هم اعلام آمادگی کردهاند. این دوستیها وجود دارند و همه از آن اطلاع داریم ولی در بحث حرفهای وقتی بازیکن در موضوعی به توافق نرسد به تعهد قبلیاش پایبند است، ما به باشگاه پرسپولیس نامه دادیم و چند بازیکن را هم برای تعویض نام بردیم اما وقتی انتقال صورت نگرفت بازیکن با تمام قوا در خدمت تیم خودش خواهد بود.
وی اضافه کرد: حتی اگر شکوری مانند بازی با فولاد از عهده وظایفش بر نیاید، تلاشش را میکند تا تیم موفق شود. شاید وی یک روز خیلی خوب باشد و یک روز از پس وظایفش بر نیاید اما نباید مسائلی را در این خصوص مطرح کرد.
وی در مورد اینکه مظلومی گفته است، با توجه به تعهد اخلاقی باشگاه شاهین شرط مسلمانی این است که از کرار در بازی فینال استفاده نکند، تصریح کرد: من گفتم در جریان نیستم و اگر در نشست آنها حضور داشتم میتوانستم چنین صحبتهایی را بکنم. من شکل و شمایل این موضوع را نمیدانم اما اگر قولی داده شده نیاز به مکتوب شدن ندارد و مطمئنا آن را انجام میدهیم.
وی با بیان اینکه بازیکنان از لحاظ فنی تفاوت زیادی با هم ندارند، اضافه کرد: ما به خاطر استفاده از کرار نمیخواهیم همه چیز را زیر سوال ببریم و به اصول اخلاقی و جوانمردی پایبندیم.
سرمربی تیم شاهین در پاسخ به این سوال که با تغییر زمان برگزاری جام حذفی موافق هستیم، افزود: من برنامههای لیگ را دیدم و الان در جیبم قرار دارد، اینکه برنامههای امسال و سال آینده کاملا مشخص است، نشان میدهد ما داریم فراتر از استانداردها کار میکنیم، امروز به من برنامه سال آینده را دادهاند تا نظرم را درباره آن بگویم که این جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه در سالهای پیش تیمش نمیدانست که هفته بعد باید در شیراز بازی کند و یا بازی معوقهاش را در مشهد برگزار کند، ادامه داد: این بحث من نیست بلکه برای همه تیمها وجود دارد. اینکه ما برنامه سال آینده را در اختیار داریم خداوکیلی کار ارزشمندی است. من در روز قرعه کشی پیشنهاد دادم که بازی فینال رفت و برگشت برگزار شود اما هیچ جایی در برنامه وجود نداشت که به فاصله یک هفته دیدارهای رفت و برگشت برگزار شود و تک بازی و فشاری که روز هر دو تیم میآید عین عدالت بود.
وی اضافه کرد: اینکه بازی عقب افتاده برای هر دو تیم یکی است و هیچ تفاوتی ندارد که مسابقه 25 یا 40 روز دیگر برگزار شود اما امیدوارم اگر هر اتفاقی افتاد به سود تیم شاهین باشد.
وی در خصوص مشکلات مالی تیم شاهین اظهار داشت: ما از لحاظ مالی نسبت به پرسپولیس رقیب فردا و استقلال رقیبمان در فینال جام حذفی وضعیت بهتری داریم، امیدوارم مشکلات پرسپولیس تا فردا ادامه داشته باشد و مشکلات مالی استقلال هم تا فینال تداوم داشته باشد.
کریمی با بیان اینکه رویانیان و فتح الله زاده هم به مشکلات مالی این تیم اذعان داشتند، ادامه داد: ما مشکل مالی نداریم اما مدیریت پرداختهایمان از اول فصل درست نبوده است. ما در پرداختها از سرخابیها هم جلوتریم.
وی با بیان اینکه وقتی بازیکن وارد زمین می شود نه یاد چک و سفته است و نه به دوست و رفیقش فکر می کنند، افزود: بازیکنان در تیم تنها به پیروزی تیمشان میاندیشند و اگر روزی خود من هم چنین موضوعی را بیان کردم بهانه است، شاید مسائلی مالی در زندگی تأثیر بگذارد اما هم باشگاه به تعهداتش پایبند است و هم بازیکنان برای موفقیت تیم تلاش میکنند. من به بازیکنان گفتهام عملکرد تیم در مسابقات مهمتر از مسائل مالی است زیرا آبروی تیم، شهر و استان در میان است، ضمن اینکه مدیران همیشه تلاش می کنند تا این مشکلات حل شود.
سرمربی تیم شاهین بوشهر در پایان گفت: ما سعی می کنیم قویتر و مستحکمتر پیش برویم تا بتوانیم در فینال جام حذفی در اوج توانمندی روحی و جسمی قرار داشته باشیم، امیدوارم تا آن موقع هم استقلال قهرمان لیگ شده باشد و این جام را از روی عنایت به ما بدهند، آنها به اندازه کافی جام دارند و این جام را به ما اهدا کنند.
فیروز کریمی پس از این نشست در گفتگو با یکی از شبکه های تلویزیونی به اتفاقی که در گذشته بین وی و دنیزلی افتاد اشاره کرد و گفت: فردا هم با اجازه دنیزلی بار دیگر جیبش را میگردم تا ببینم مهره مار دارد یا خیر.
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