به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مسئولان معاونت تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عصر امروز سه شنبه 20 دی ماه با حضور صادق رضایی مدیرعامل و معاونان و جمعی از نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان در تالار همایش های این کانون برگزار شد.

در این مراسم مصطفی رحماندوست شاعر کودک با تمجید فراوان از خدمات حمیدرضا شاه آبادی در مسئولیت معاونت تولید پرورش فکری کودکان و نوجوانان خطاب به وی گفت: آقای شاه آبادی! زمان شما به پایان رسید و الان باید جایتان را به یک ناوارد بدهید!

وی افزود: معمولا تازه‌واردها که سرکار می‌آیند به حسنشان تکیه می‌کنند و تا بخواهند از این مرحله عبور کنند زیرمجموعه‌شان آسیب دیده است.

وی که خود از اولین اعضای هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بعد از انقلاب بوده است تاکید کرد: بی‌تردید شاه آبادی در دوره مدیریتش به خوبی از ظرفیت کانون استفاده کرد. من یک بار به آقای چینی فروشان (مدیرعامل سابق کانون) گفتم که تو از 20 درصد ظرفیت کانون هم استفاده نکردی.

این شاعر اضافه کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دو محور بیشتر ندارد. یکی کتابخانه ها و دو انتشارات. اینها آبروی کانون بوده اند البته باید گفت که مشتری کتابخانه ها همچنان کم است ولی انتشارات سروسامان خوبی گرفته.

رحماندوست از سعه صدر شاه آبادی به عنوان یکی از ویژگی های او یاد کرد و گفت: توجه به تالیف در مقابل ترجمه و رعایت کپی رایت نویسندگان خارجی در کانون از نمره های خوب کارنامه شاه آبادی بوده است. من به عنوان کسی که لنگ لنگان دنبال بچه های این ممکلت می دوم از حمیدرضا شاه آبادی به خاطر اینکه آنچنان که باید به نیاز کودکان پاسخ گفته قدردانم.

وی همچنین به علی گنج کریمی توصیه کرد که از تجربه های شاه آبادی استفاده کند و خطاب به وی گفت: این عیبی برای شما (گنج کریمی) محسوب نمی شود. من متاسفم از اینکه شاه آبادی می رود و واقعا نمی دانم کسی که می خواهد بیاید چکار می خواهد بکند.

وی بر لزوم توسعه فرهنگ مدیرت پایدار در کشور تاکید کرد و گفت: چند روز پیش به کتابخانه ملی رفته بودم آنجا عکس های روسای این سازمان را دیدم؛ دوره مدیریت بسیاری از آنها به شش ماه هم نرسیده بود بیشترینشان علی اکبر اشعری بود که حدود 3.5 سال رئیس کتابخانه ملی بود.

رحماندوست در پایان خطاب به حمیدرضا شاه آبادی نیز گفت: آقای شاه آبادی ! تو هیچ نباشد نویسنده هستی و خوبی نویسنده خوب بودن این است که جلوی کسی زانو نمی‌زند. ما نویسنده‌هایی که مدیر اجرایی هم بوده باشند مثل شما کم داشته ایم.

در ادامه این برنامه مجید قادری مدیر مرکز سرگرمی‌های سازنده نیز از تغییر حمیدرضا شاه آبادی ابراز تاسف کرد و گفت: هنرمندی مثل شاه‌آبادی نه تودیع می شود و نه بازنشسته. من امیدوارم با کمک آقای گنج کریمی جریان تولید در این معاونت تداوم داشته باشد.

همچنین معصومه انصاریان از مولفان حوزه کودک و عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در سخنانی توجه به زیرساخت های مدیریتی، نگاه کلان، نوآوری و خلاقیت، ایجاد فضای کاری آرام و بدور از استرس را از ویژگی های حمیدرضا شاه ابادی در دوره مسئولیتش برشمرد.

در مراسم تودیع و معارفه معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین محسن هجری نویسنده حوزه ادبیات کودک گفت: نمی دانم باید خوشحالم باشم از اینکه شاه ابادی از معاونت تولید می رود یا اینکه به دنیای نویسندگی باز می گردد.

هجری با اشاره به تنوع فرهنگی در ایران و لزوم وجود یک فضای آزادی برای بیان اندیشه های متفاوت گفت: در یک نهاد فرهنگی ممکن است یک مدیر به واسطه اندیشه ای که دارد درباره کسانی که متعلق به جریانهای دیگری فکری هستند دچار انصافی شود ولی من در 15 سالگی که شاه آبادی را می شناسم او را یک مدیر منعطف و دارای دید باز دریافته ام.

وی افزود: شاه آبادی با اینکه دارای یک شناسنامه فکری مشخص است همواره نسبت به جریانهای فکری دیگر سعه صدر داشت و این طور نبوده که تفاوت مشرب فکری او مانع از ورود اندیشه های دیگر به کانون بوده باشد.

وی پرهیز از نگاه امتیازگیری و امتیازدهی و رانت خواری را از ویژگی‌های شاه آبادی برشمرد و ابراز امیدواری کرد خداحافظی با او خداحافظی با شیوه مدیریتی اش نباشد.