رونق گردشگری با گوسفند/ تداوم رفت و آمد مدیران میراثی

به گزارش خبرنگار مهر، آژانسهای مسافرتی رو به ورشکستگی به جای تور گوسفند می فروشند آنها می گویند که وقتی از راه فروش تور گردشگری درآمدی ندارند و کسی برای رفتن به سفر از تور استفاده نمی کند چطور چراغ شرکت خودشان را روشن نگه دارند به همین دلیل است که روی شیشه برخی آژانسهای مسافرتی در کنار تبلیغ تور گردشگری استانبول، دبی، هند، اصفهان و شیراز برگه‌ای نصب شده با عنوان " فروش گوسفند زنده". برخی دیگر هم برای رونق دادن به کسب و کار خود لباس عروس، سالن مراسم و خدمات پذیرایی عرضه می کنند.

روی آوردن آژانسداران به مشاغل متفرقه خلاف قانون است

اما بازرس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی گفت: این کار خلاف قانون است چون در اساسنامه آژانس ها ذکر نشده که در کنار فروش تور خدمات دیگری نیز ارائه شود.

با این حال ممکن است برخی از آژانسداران به منظور ترغیب مردم برای استفاده از تور گردشگری ابتکار به خرج داده و به عنوان مثال تور گردشگری ویژه عروس و دامادها برگزار کنند اما نباید خدماتی مانند اجاره سالن عروس و پذیرایی هم در کنار آن داشته باشند.

مدیران برای حل مشکلات بخش خصوصی گردشگری وقت ندارند

در پی تغییر مدیران سازمان میراث فرهنگی و انتصابات پی در پی در این سازمان، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با انتقاد از اینکه متولیان گردشگری برای حل مشکلات بخش خصوصی وقت برگزاری حتی یک جلسه هم ندارد گفت: مدتی است که رفت و آمد مدیران در سازمان میراث فرهنگی هیچ تفاوتی برای ما به عنوان بخش خصوصی نمی کند چون چند سال است که مدیران گردشگری دولتی را ندیده ایم و هر وقت که می خواهیم درباره مشکلات این صنعت با آنها گفتگو کنیم وقت نداشته اند.

ناصر گلدوست گفت: کسی را در سازمان میراث فرهنگی نمی شناسیم چون همه به تازگی به این سازمان آمده اند و تخصصی در زمینه گردشگری ندارد.

نابسامانی بی‌سابقه در گردشگری کشور

رئیس اتحادیه هتلداران کشور هم از این وضعیت ناراضی است و صنعت گردشگری کشور را با یک بی سامانی عجیب تعریف کرد و گفت که آینده گردشگری ایران برای فعالان بخش خصوصی مبهم است.

جعفر عطار گفت: با وجود در پیش بودن تعطیلات نوروز هنوز هیچ تصمیمی برای حوزه گردشگری و نرخ هتلها گرفته نشده است چون سازمان میراث فرهنگی اکنون دوباره دغدغه عزل و نصب مدیرانش را دارد.

تغییرات مداوم باعث فرصت‌سوزی شده است

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس هم در واکنش به موضوع عزل و نصب مدیران میرث فرهنگی با بیان اینکه تغییرات مدیریتی باعث فرصت سوزی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شده است گفت: دولت باید حساسیت بیشتری به جابه جایی مدیران در سطوح مختلف سازمان میراث فرهنگی نشان بدهد تا مسائل مربوط به این سازمان اینقدر دستخوش تغییرات مدیریتی نشود.

ثبت ملی چشمه های قیر به عنوان جاذبه گردشگری خوزستان

این هفته خبر رسید که در پی برگزاری همایش ثبت آثار تاریخی، سه جاذبه گردشگری منحصر به فرد در استان خوزستان به ثبت ملی رسید. یکی از این سه جاذبه کوههای آتشینی است که 24 ساعته در حال سوختن است و مردم رامهرمز به آن تشکوه می گویند.

دیگری مضیف یا همان مهمانخانه اعراب است که همه بخشهای آن از نی درست شده و جاذبه گردشگری دیگر چشمه های قیر جوشان است که در منطقه ماماتین استان خوزستان واقع شده. در این چشمه ها، ماده قیر از زمین بیرون می آید و به رودخانه می رود اما در مسیر با آن مخلوط می شود و در نهایت دوباره به زمین بر می گردد.

جلوگیری از اکران فیلم بحران میراث فرهنگی

این هفته یک خبر میراثی هم از استان اصفهان منتشر شد که درباره مخالفت سازمان میراث فرهنگی با اکران نمایش فیلم برگزیده جشنواره حقیقت با موضوع بحران میراثی میدان نقش جهان بود.

جلوگیری از پخش این فیلم در زمانی اتفاق افتاد که به درخواست سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان قبل از اعلام نمایش فیلم، بخش‌هایی از آن نیز حذف شده و به صورت شطرنجی درآمده بود.



خیابان ولیعصر (عج) در فهرست آثار معنوی جهان قرار می‌گیرد

پس از آنکه خیابان ولیعصر به عنوان طولانی ترین خیابان پایتخت در فهرست میراث ملی قرار گرفت مسئولان شهری تصمیم گرفته اند تا پرونده این خیابان را برای قرار گیری آن در فهرست میراث معنوی سازمان یونسکو آماده کنند.

این خبر را مدیرعامل سازمان زیباسازی داده و گفته است که محور تاریخی خیابان ولیعصر(عج) با هدف حفظ و صیانت از ارزشهای هویتی در فهرست آثار فرهنگی جهانی ثبت می شود.

وعده‌ها برای ساماندهی شهر زیرزمینی عملی نشد

شهردار نوش آباد به تازگی از آمادگی برای تمدید قرارداد بهره برداری از شهرزیرزمینی اویی خبر داده است این درحالی است که تعهدات شهرداری در قبال دریافت سود حاصل از بهره‌برداری از این مجموعه در سال گذشته هنوز انجام نشده است.

بستن قرارداد با سازمان میراث فرهنگی به منظور بهره برداری از حضور گردشگر در شهر زیرزمینی با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز یکی از دغدغه های سازمانهای دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی است.