دلیل رد صلاحیت علی مطهری/ اسپانسر مالی فتنه به جریان انحرافی پیوست

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز سه شنبه 20 دی ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

نامه اعتراض آمیز خاتمی به گزارش کمیسیون اصل 90

جمشید انصاری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به نامه اعتراض آمیز سید محمد خاتمی درباره گزارش علل وقوع فتنه سال 88 ، اظهار کرد: هفته گذشته سیدمحمد خاتمی در نامه​ای به علی لاریجانی، نسبت به محتوای گزارش کمیسیون اصل نود که در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ انتقاداتی کرده و نوشته است: مجلس باید مرجعی برای دادخواهی مردم و بیان واقعیت​ها باشد نه اینکه به ابزاری برای اعلام مواضع محافل خاص تبدیل شود.

واکنش رهبرانقلاب به خرید۱۲فروندموشک خارجی

به گزارش خبرگزاری فارس سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی کل قوا در مراسم سالگرد درگذشت سید علی علم الهدی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همیشه می‌فرمایند من راضی به وضع موجود نیستم و این نگاه بلند ایشان را نشان می‌دهد به ذکر خاطره ای پرداخت و گفت: پس از جنگ مسئولان به دنبال خرید موشک رفتند و با یکی از کشورها قرار داد بستند و خدمت آقا رسیدند و اعلام کردند که قرارداد خرید ۱۲ فروند موشک را بسته‌ایم در این حین حضرت آقا به آنها فرمودند که نه! شما حق ندارید و آنها گفتند که حالا ما این قرار داد را بسته‌ایم و آنها را خریده‌ایم ولی حضرت آقا دوباره فرمودند نه، بروید یک فروند بیاورید و با مهندسی معکوس آن را بسازید.

دلیل رد صلاحیت مطهری



علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرآنلاین، با بیان اینکه نامه اعلام نظر هیات های اجرایی وزارت کشور صبح امروز به منزل وی ارسال شده است، اظهار داشت:در نامه هیات های اجرایی آمده است که بنده به استناد بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات، صلاحیتم رد شده است. به گفته وی، این دو بند مربوط به «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» است. مطهری که از این موضع گیری وزارت کشور تعجب کرده بود در پاسخ به اینکه آیا به نتیجه اعلام شده اعتراض خواهید کرد یا نه، گفت: فعلا قصدی ندارم.

جریمه قطع درختان باغ قلهک اعلام شد

علی محمد مختاری مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در خصوص آخرین وضعیت قطع درختان باغ قلهک به خبرگزاری فارس گفت : پیگیر موضوع هستیم و قوه قضاییه در حال بررسی موضوع است. وی ادامه داد: جریمه قطع درختان باغ قلهک را به انگلیسی‌ها ابلاغ کرده‌ایم. مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران گفت: انگلیسی‌ها بخشی از درختان را از باغ خارج و تعدادی را هم به آتش کشیدند. به گفته مختاری، انگلیسی‌ها بیش از ۳۱۰ اصله درخت کهنسال را در باغ قلهک قطع کردند.

توکلی:جرم یقه سفیدها، غارت اموال مردم بدون ورود به خانه آنهاست

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه شیراز،احمد توکلی نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در نشستی در دانشکده اقتصاد شیراز با موضوع کالبد شکافی تقلب 3000 میلیارد تومانی ،اظهار داشت : جرم یقه سفیدها ،غارت بدون خشم و سرقت اموال مردم بدون ورود به خانه آنهاست و باید جهت رسیدگی قاطع و عادلانه به این جنایت از قوه‌ی قضائیه حمایت کرد. وی افزود:این روند علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، موجب کاهش اعتماد به سیستم قانونی نیز می‌شود.

تورم واقعی 40 درصد است

اسدالله عسگراولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان این‌که تورم دی‌ماه با وجود نوسانات نرخ ارز 40 درصد است، به خبرگزاری پانا گفت: تورم آذر سال گذشته 8/9 درصد بود و افتخار می‌کردیم که به تورم تک‌رقمی دست یافته‌ایم، دو ماه پیش بانک مرکزی اعلام کرد که تورم 8/19 درصد شده است، بنابراین در مهار تورم موفق نبوده‌ایم.

اسپانسر مالی فتنه به انحراف پیوست

سایت خبری ندای انقلاب نوشت : یکی از تامین کنندگان منابع مالی ستاد میرحسین موسوی مدتی است که به جمع جریان انحراف پیوسته و بخشی از منابع مالی این جریان را برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفته است. بنابر این گزارش آقای«ر» که اصالتا مازندارانی می باشد قبل از سال ۷۴ با آقای «م» از اسپانسرهای مالی مهدی کروبی که عنوان پسر خوانده کروبی را نیز یدک می کشد همکاری اقتصادی داشته اند.در همین حال گفته می شود که وی هم اکنون مدتی است که برای تسهیل امور خود به لیدر جریان انحراف نزدیک شده و ضمن برطرف شدن برخی معضلات اقتصادی خود هزینه انتخاباتی این جریان را برعهده گرفته است.

بانک ملی،حسینی را به مجلس می کشاند!

ندای انقلاب در خبری آورده : با وجود دستور سه باره بانک مرکزی به بانک ملی برای پرداخت مطالبات چایکاران و پنبه کاران این بانک نسبت به پرداخت پول کشاورزان شمال کشور هیچ اقدام عملی را انجام نداده است. همین موضوع صدای اعتراض بهارستان را شنیدنی تر کرده به نحوی که هیات رئیسه مجلس قصد دارد این موضوع را از طریق وزارت اقتصاد و امور دارایی دنبال کرده و با خاطیان امر برخورد جدی کند. گویا در این باره تذکر جدی به حسینی داده و به وی مهلت داده شده است تا در اسرع وقت این طلب پرداخت شود وگرنه باید منتظر اقدام محکم مجلس باشد .