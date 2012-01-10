ایستگاه پارک سوار برای تاکسی های بین شهری در گناباد ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رفیع صبح سه شنبه در جلسه شورای شهر که در محل شورا برگزار شد اظهارکرد: ایستگاه پارت سوار تقاضای عده زیادی از شهروندان است چرا که مسافران برای راحتی خود حاضرند پول بیشتر بدهند ولی با یک وسیله مطمئن به شهرهای اطراف بروند که اگر راه بیفتد برای شهروندان بسیار مفید خواهد بود.

وی گفت: بهسازی میدان آزادی علی رغم پیگیریها هنوز انجام نشده که به نفع زیبایی شهر نیست.

کارگران ساختمانی میدان آزادی گناباد ساماندهی شوند

رفیع ادامه داد: ساماندهی کارگران ساختمانی دور میدان آزادی که وضعیت زننده ای مخصوصا در تابستان دارد نیز باید پیگیری شود.

وی با اشاره به مناسب سازی فضا برای استفاده معلولین تصریح کرد: از آنجا که 17 درصد جامعه را معلولین تشکیل می دهند این افراد به دلیل نامناسب بودن فضا کمتر در جامعه حاضر می شوند که باید در پیاده روها مناسب سازی لازم صورت گیرد.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز گفت: بهتر است در جلسات به گویش محلی صحبت شود تا لهجه و گویش اصیل گنابادی حفظ شود.

غلامرضا فرخ افزود: رسانه ها مشکلات شهر و مردم را مطرح و به شورا منتقل کنند تا نقاط ضعف و قوت بیان شود و در پیشرفت شهر موثر شود.

وی در ادامه گفت: کال ناصرخسرو شاهرگ حیاتی گناباد است و بسیار در بحث ترافیک شهر موثر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جدا سازی آبیاری فضای سبز گناباد از آب شرب انجام شد

یکی دیگر از اعضای شورای شهر گناباد نیز گفت: جداسازی آب شرب از فضای شهر در حد وسیعی شروع شده که در سنوات آتی میلیاردها بودجه روانه شهر خواهد کرد و این اقدام پیشنهاد و مصوبه شورای شهر بوده است.

جواد روحانی با بیان اینکه فاضلاب شهری از پیگیریهای شورا بود افزود: از آنجا که نمی توان با تانکر فضای سبز ایجاد کرد جداسازی آب شرب از فضای شهر بسیار مهم است و این در حالی است که زمانی هیچ منطقه ای از شهر گناباد آب شرب از فضای شهر جدا نبود ولی الان فقط بلوار مالک اشتر لوله کشی نیست که آن هم انجام شده است.

دیگر عضو شورای شهر گناباد اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن نهمین دوره انتخابات دوره مجلس شورای اسلامی شهرداری مکانهایی را برای تبلیغات در سطح شهر آماده کند.

حجت الاسلام محمد رضا امیری افزود: لازم است کاندیداهای انتخابات مجلس در شورا دعوت شوند و مواضع خود را چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی مطرح سازند، این کار هم به لحاظ رقابت سالم و هم اینکه همیشه بعد از انتخابات ریزشهای شدیدی در بطن جامعه بوجود آمده است مهم است.

امیری با بیان اینکه اعضای شورای شهر نمایندگان مردم در شهر گناباد هستند افزود: بعد از انتخابات معمولا دشمنی ها، مچ گیری ها و کینه های بعضی از گروهها از بعضی دیگر وجود دارد و ابراز کردن مخالفتها بعد از انتخابات به شهر ضرر می زند.

وی بیان کرد: برای جلوگیری از ریزشها باید راهکارها و تدابیری اندیشیده شود که بعد از انتخابات این ریزشها روی ندهد چراکه معمولا این کشمکشها تا دوره بعد ادامه می یابد.

امیری در مورد وضعیت مالی شهرداری نیز گفت: از ارگانهای مختلف طلبهایی داریم که هنوز وصول نشده و باید از دوایر مختلف دعوت شود که مطالبات شهرداریها را یادآور شویم.

وی با بیان اینکه میادین گناباد طبق نظر گروه مشاورین هنری گناباد ساخته می شود افزود: میدان قائم نوقاب پس از کارشناسی ها و گروه مشاورین هنری و محاسبات هزینه ای انجام گرفته توسط شورا، به تصویب رسیده و اجرا می شود.

امیری گفت: برای سفره هفت سین عید نوروز سال 91 نیز برنامه ریزی های لازم صورت گرفته تا در قالب مصوبه به شورا ابلاع شود.