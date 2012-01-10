روانسر در توسعه آموزش های فنی و مهارتی رتبه دوم استان کرمانشاه را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لقمان غفوری گفت: از 562 دانش آموز سال دوم متوسطه این شهرستان بیش از 290 نفر در مدارس متوسطه نظری و 272 نفر درهنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش مشغول تحصیل هستند.

معاون آموزش و نوآوری مدیریت آموزش وپرورش شهرستان روانسر افزود: با تشکیل ستادتوسعه رشته های فنی ومهارتی و نیز اطلاع رسانی به اولیاء دانش آموزان، برگزاری نشست های مختلف با دانش آموزان قبول شده سال اول متوسطه در مورد مزیت های تحصیل در رشته های فنی هم اکنون بیش از 48 درصد دانش آموزان سال دوم متوسطه این شهرستان در رشته های فنی وکاردانش در هنرستان های فنی وحرفه ای امام خمینی (ره)، ام البنین و هنرستان کاردانش کشاورزی "خوشه های زرین" آموزش های لازم را فرا می گیرند.

براساس رتبه بندی ادارات آموزش و پرورش استان کرمانشاه، در پذیرش و جذب هنرجویان سال دوم متوسطه به رشته های فنی حرفه ای وکاردانش، مدیریت آموزش و پرورش روانسر با جذب 48 درصد از دانش آموزان سال دوم متوسطه به رشته های فنی و کاردانش پس از شهرستان قصرشیرین رتبه دوم استان را به خود اختصاص داد.

