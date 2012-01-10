برنامه های دهه فجر در قزوین با محور بصیرت و ولایت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری ظهر سه شنبه در دومین جلسه ستاد دهه فجر استان اظهارداشت: با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده به گونه ای که آخرین ثمره آن موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و جهان اسلام است.

وی افزود: کشورهای دیگر به برنامه های ایام الله دهه فجر با دقت و حساسیت بیشتری نگاه می کنند زیرا می بینید پس از 30 سال هنوز مردم همراه انقلاب اسلامی هستند و با جان و دل آن را دوست دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با اشاره به اهمیت و نقش ولایت در جامعه اسلامی یادآورشد: دشمن در سالهای پس از پیروزی انقلاب بارها از ملت ایران شکست خورده که این نتیجه پیوند عمیق و ناگسستنی مردم با ولایت است و خوشبختانه ولایی بودن مردم در مقاطع مختلف پیروزی های بزرگی را نصیب این کشور کرده است.



صابری با تأکید بر تشریح دستاوردهای 33 سال انقلاب اسلامی در ایام الله دهه فجر تصریح کرد: دشمن کلیت نظام و انقلاب اسلامی را هدف قرار داده و تنها مخالفت با دولت احمدی نژاد را مد نظر قرار ندارد از این رو باید خدمات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در طول این سالها برای مردم تبیین و شفاف سازی شود تا دشمن به اهداف خود نرسد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان در پایان بر همکاری سازمانها و ادارات در راستای هم افزایی و پرهیز از موازی کاری و بخش نگری در اجرای برنامه های دهه فجر تأکید کرد.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهارداشت: نامزدهای انتخاباتی نباید از برنامه های دهه فجر به عنوان فرصتی برای تبلیغ سیاست ها و دیدگاههای خود استفاده کنند.

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان افزود: مسئولان باید در دعوت از سخنرانان مراسم ایام الله دهه فجر به گونه ای رفتار کنند که شائبه جناحی بودن و حمایت از کاندیدای خاصی در افکار عمومی ایجاد نشود.

در ادامه این جلسه مسئولان کمیته های 22 گانه ستاد دهه فجر استان گزارشی از برنامه ها، دیدگاهها و پیشنهادات خود در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم ایام الله دهه فجر ارائه کردند.