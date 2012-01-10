تصمیم ترکی جنجالی شد/ شعار علیه ویسی و فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتورسازی و ذوب آهن در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با برتری 2 بر یک تیم میزبان به پایان رسید. این دیدار حواشی داشت که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود:

* پیش از شروع بازی حاضرین در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برای ادای احترام به روح پدر محمدحسین جعفری، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی که به تازگی مرحوم شده است، یک دقیقه سکوت اختیار کردند.

* پیش از شروع بازی هواداران تیم تراکتورسازی علیه عبدالله ویسی و فدراسیون فوتبال شعار سردادند!

* در دقیقه 39 بازی سینا عشوری کارت زرد اول و 5 دقیقه بعد کارت دوم خود را گرفت تا در دقیقه 43 بای با تصمیم داور اخراج شود.

* در دقیقه 58 بازی در یک صحنه محمدرضا ابولفضلی کمک داوراول بازی، پرچم خود را به نشانه آفساید بازیکن تراکتورسازی بالا برد اما محسن ترکی به دنبال مخالفت با تصمیم کمک خود دستور ادامه بازی را داد که در نهایت این صحنه منجر به گلزنی تیم تراکتورسازی شد.

اختلاف کمک داور و داور بازی در گرفتن آفساید که منجر به گل تیم تراکتورسازی شد اعتراض بازیکنان و کادر فنی ذوب آهن را به دنبال داشت که این موضوع باعث شد جو بازی حدود چهار دقیقه به شدت ملتهب شود.