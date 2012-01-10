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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

250 هزار جلد کتاب به منابع کتابخانه های آستان قدس رضوی افزوده شد

250 هزار جلد کتاب به منابع کتابخانه های آستان قدس رضوی افزوده شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس این سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 250هزار جلد کتاب از طریق وقف، اهدا و خریداری به منابع مطالعاتی کتابخانه های این آستانه افزوده شده است.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی زاهدی اظهارکرد: غنی سازی مجموعه های مطالعاتی و بروز رسانی منابع علمی کتابخانه های آستان قدس رضوی از اهداف اصلی سازمان است.

بیان کرد: از مجموع 250هزار جلد کتاب چاپی، 156 هزار نسخه کتاب از طریق نمایشگاهها و کارگزاران مختلف خریداری شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع کتب خریداری شده تعداد 88 هزار نسخه کتاب فارسی، تعداد22 هزار نسخه کتاب عربی، تعداد33 هزار نسخه کتاب لاتین و 14 هزار  لوح فشرده است.

وی کتب اهدایی به کتابخانه های آستان قدس رضوی را از ابتدای سال جاری تاکنون98 هزار جلد عنوان کرد.

وی اضافه کرد: مجموعه کتب اهدایی شامل 96 هزار جلد کتاب فارسی، تعداد437 جلد کتاب عربی و 10 هزار جلد کتاب لاتین و تعداد 168 لوح فشرده است.

گفتنی است، کتابخانه مرکزی آستان قدس دارای 41 کتابخانه وابسته و 9 کتابخانه تخصصی در سطح کشور و یک کتابخانه خارج از کشور است که روزانه بیش از بیست و پنج هزار نفر از این سازمان استفاده می کنند.

کد مطلب 1506579

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