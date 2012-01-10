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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

درسایه سکوت جهانی؛

ادامه شهرک سازی در کرانه باختری و قدس/1850 واحد جدید ساخته می شود

ادامه شهرک سازی در کرانه باختری و قدس/1850 واحد جدید ساخته می شود

رژیم اشغالگر صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا و متحدانش، همچنان به شهرک سازی ادامه می دهد و در این زمینه کار ساخت 1850 واحد مسکونی جدید را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، جنبش "صلح اکنون" اعلام کرد: اشغالگران کار ساخت 1850 واحد مسکونی را از سال گذشته میلادی در کرانه باختری و بیت المقدس اشغالی آغاز کرده اند.

این جنبش بیان کرد: حدود 35 درصد از این واحدهای مسکونی در مناطق شرقی دیوار حائل بنا شده و روند ساخت و سازها در بیت المقدس شرقی به طور بی سابقه ای ادامه دارد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی در سایه سکوت کشورهای غربی و همدستی و انفعال بیشتر رژیمهای عربی به شهرک سازی و اقدامات توسعه طلبانه خود علیه فلسطینی ها ادامه می دهد.

کد مطلب 1506580

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