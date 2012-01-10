۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

"آلبرتو کاستا":

اشتباهات فردی باعث باخت نفت آبادان شد/ زمین حافظیه برای فوتبال مناسب نیست

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان اشتباهات فردی را عامل اصلی باخت این تیم مقابل فجرسپاسی شیراز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، "خوزه آلبرتو کاستا" عصر سه شنبه در نشست خبری بعد از بازی تیم‌های فجرشهید سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان گفت: تیم فجرسپاسی با استفاده از اشتباهات بازیکنان ما به برد دست یافت و در اصل سه امتیاز را به شیرازی‌ها هدیه کردیم.

وی افزود: تنها تفاوت این بازی اشتباهات ما و تیزهوشی بازیکنان فجر بود و در عین حال تلاش‌های ما نیز در نیمه دوم به نتیجه نرسید.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان با بیان اینکه در نیمه دوم تغییر تاکتیک در تیم ما نتیجه بخش نبود، یادآور شد: تلاش ما به تغییر نتیجه در نیمه دوم بود اما متاسفانه بازهم اشتباهات فردی باعث شد یک ضربه پنالتی به تیم فجر هدیه کنیم.

آلبرتو کاستا در پاسخ به سئوالی در خصوص تغییر تاکتیک تیم نفت آبادان افزود: نوع بازی گرفتن از بازیکنان برعهده من است و احتیاجی به بحث کردن با شما ندارم. تصمیم در خصوص تیم نفت آبادان برعهده من قرار داده شده و لازم نیست پاسخگوی شما باشم.

وی در ادامه با انتقاد از زمین چمن ورزشگاه حافظیه تصریح کرد: این زمین برای فوتبال مناسب نیست و باید به فکر زمین چمن‌هایی باشیم که باعث پیشرفت فوتبال ایران شود.

