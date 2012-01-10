بوستان خطی ارکیده در مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا سلامی اظهارکرد: بوستان خطی ارکیده با اعتبار بالغ بر دو میلیارد ریال و در مساحت 6هزار متر مربع به بهره برداری رسیده است.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی درست، می توان نقش ارزنده ای را در زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در امور فضای سبز در سطح شهر فراهم آورد

وی عنوان کرد: احداث بوستان خطی حاشیه خیابان شاهد تا رازی در مساحت هزار و 500 متر مربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال در حال اجراست.

وی افزود: احداث بوستانی در شاهد 65 نیز با مساحت شش هزار و 500 مترمربع و اعتبار 800 میلیون ریال نیز از جمله پروژه های در حال اجرا در جهت گسترش فضای سبز در سطح شهر است.