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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

سلامی:

بوستان خطی ارکیده در مشهد به بهره برداری رسید

بوستان خطی ارکیده در مشهد به بهره برداری رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز مشهد از بهره برداری بوستان خطی ارکیده در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا سلامی اظهارکرد: بوستان خطی ارکیده با اعتبار بالغ بر دو میلیارد ریال و در مساحت 6هزار متر مربع به بهره برداری رسیده است.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی درست، می توان نقش ارزنده ای را در زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در امور فضای سبز در سطح شهر فراهم آورد

وی عنوان کرد: احداث بوستان خطی حاشیه خیابان شاهد تا رازی در مساحت هزار و 500 متر مربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال در حال اجراست.

وی افزود: احداث بوستانی در شاهد 65 نیز با مساحت شش هزار و 500 مترمربع و اعتبار  800 میلیون ریال نیز از جمله پروژه های در حال اجرا در جهت گسترش فضای سبز در سطح شهر است.

کد مطلب 1506586

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