یک سوم تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای برعهده آموزشگاههای آزاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوشایند در بازدید از آموزشگاههای آزاد شهرستان بیرجند، وجود و فعالیت آموزشگاههای آزاد را برای پیشبرد اهداف آموزشی و شناساندن توانایی ها و پتانسیلهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای به مردم حیاتی دانست و افزود: یک میلیون نفر ساعت معادل یک سوم تعهدات آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برعهده آموزشگاههای آزاد استان است.

وی عنوان کرد: این آمار نشان از فعالیت گسترده و توان بالای آموزشگاههای آزاد استان است.

خوشایند مهارت آموزی را اساس و اصل اشتغال دانست و افزود: امروز مشاهده می کنیم بیشتر فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاهها با توجه به اینکه سالها مشغول تحصیل در رشته خاصی بوده اند اما پس از پایان تحصیلاتشان، برای ورود به بازار کار، فاقد مهارت های لازم هستند.

وی ایجاد آموزشگاههای خصوصی و غیر دولتی را در کنار مراکز آموزشی دولتی، از جمله راهکارهای هدایت افراد برای مهارت آموزی و اشتغال دانست و بیان کرد: با توجه به سیاست های نظام و دولت و اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در واگذاری آموزشها به بخش خصوصی و تعاونیها آماده هرگونه همکاری با روسای انجمنها و آموزشگاههای آزاد استان هستیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در ادامه افزود: آموزشگاههای آزاد و انجمنها باید طوری با شرایط خود را وقف دهند که بتوانند ضمن فعالیتهای آموزشی خود، اجرا و آموزش رشته های تخصصی دانشجویان را نیز بر عهده بگیرند.

وی اصلاح و پیاده سازی استانداردها و سرفصل ها را با توجه به پیاده سازی سازمان مهارت و فناوری ضروری دانست و افزود: نیازسنجی و تدوین استانداردهای جدید در کنار آموزش رشته های کاربردی و مورد نیاز برای دانشجویان و فارغ التحصیلان باید از الزامات و برنامه های آموزشگاههای آزاد باشد.

خوشایند از حمایتهای آموزش فنی و حرفه ای از کارآموزان بعد از اتمام دوره آموزشی آنها خبر داد و بیان کرد: این افراد می توانند پس از پایان دوره اموزشی خود علاوه بر استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی و بنگاههای زودبازده، با تشکیل شرکتها و تعاونی تولیدی، علاوه بر ایجاد اشتغال، مشکل تهیه مواد اولیه و فروش محصولات خود را در بازار حل کنند.