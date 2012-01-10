28 هزار هکتار از مزارع مرواه تپه کشت پاییزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کرمانی عصر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی افزود: در مجموع 44 هزار و 464 هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان وجود دارد که از این مقدار بدلیل بارش برفهای زودهنگام، مقدار 28 هزار و 980 هکتار به کشت محصولت پائیزه اختصاص یافته و بقیه اراضی به زیر کشت محصولات بهاره خواهند رفت.

وی با اشاره به راههای توسعه کشاورزی شهرستان مراوه تپه گفت: آبیاری تحت فشار، بیمه محصولات کشاورزی، احداث جاده بین مزارع و مبارزه با ملخ مراکشی از راههای اصلی توسعه کشاورزی این شهرستان است.

فرماندار مراوه تپه افزود: در سال زراعی گذشته کار مبارزه با ملخ به نحوه احسن اجرا شد و برنامه ریزی زود هنگام دستگاههای اجرایی در طرح مبارزه با ملخ مراکشی از تحمیل خسارت به مزارع و مراتع جلوگیری خواهد کرد.

مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.

