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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

کرمانی:

28 هزار هکتار از مزارع مرواه تپه کشت پاییزه شد

28 هزار هکتار از مزارع مرواه تپه کشت پاییزه شد

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: فرماندار مراوه تپه گفت: 28 هزار و 980 هکتار از مزارع شهرستان به زیر کشت محصولات پاییزه رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کرمانی عصر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی افزود: در مجموع 44 هزار و 464 هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان وجود دارد که از این مقدار بدلیل بارش برفهای زودهنگام، مقدار 28 هزار و 980 هکتار به کشت محصولت پائیزه اختصاص یافته و بقیه اراضی به زیر کشت محصولات بهاره خواهند رفت.

وی با اشاره به راههای توسعه کشاورزی شهرستان مراوه تپه گفت: آبیاری تحت فشار، بیمه محصولات کشاورزی، احداث جاده بین مزارع و مبارزه با ملخ مراکشی از راههای اصلی توسعه کشاورزی این شهرستان است.

فرماندار مراوه تپه افزود: در سال زراعی گذشته کار مبارزه با ملخ به نحوه احسن اجرا شد و  برنامه ریزی زود هنگام دستگاههای اجرایی در طرح مبارزه با ملخ مراکشی از تحمیل خسارت به مزارع و مراتع جلوگیری خواهد کرد.
 
مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.
 
کد مطلب 1506597

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