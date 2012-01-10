درآمد امسال گمرکات سیستان و بلوچستان 1528میلیارد ریال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صدری خواه اظهار داشت: میزان کل درآمد وصولی گمرکات استان طی 9 ماه امسال بیش از هزار و 528 میلیارد ریال است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: در این مدت مجموع صادرات از گمرکات و بازارچه ‌های مرزی استان طی شش هزار و 781 فقره اظهارنامه به وزن 452 هزار و 684 تن و ارزش 195 میلیون و 700 هزار و 337 دلار انجام شده است.

وی افزود: صادرات از گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن چهار درصد افزایش و از نظر ارزش 3.5 درصد کاهش داشته است.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان اقلام عمده صادراتی را آهن قراضه، مصالح ساختمانی، قیر، تخم گشنیز، محصولات شیمیایی و وسائل صنعتی عنوان کرد.

وی گفت: صادرات اظهار شده در سایر گمرکات و خروجی از گمرکات و بازارچه‌ های مرزی استان طی مدت یادشده به وزن 336 هزار و 670 تن و ارزش 317 میلیون و 535 هزار و 382 دلار بوده و تشریفات کنترل این گونه کالاها در بازارچه‌ های کوهک، میرجاوه، میلک، پیشین، جالق و گمشاد صورت گرفته است.

وی افزود: بررسی‌ ها نشان می‌ دهد صادرات اظهار شده در سایر گمرکات و خروجی از گمرکات و بازارچه‌ های مرزی استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش هفت درصدی در وزن و افزایش سه درصدی در ارزش روبرو بوده است.

صدری خواه اظهار داشت: واردات از طریق گمرکات و بازارچه‌ های مرزی استان در 9 ماه گذشته سالجاری، با صدور سه هزار و 166 فقره اظهار نامه وارداتی به وزن 310 هزار و 164 تن و ارزش 593 میلیون و 175 هزار و 736 دلار بوده است.

وی گفت: بررسی‌ ها نشان می‌ دهد این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش 17.5 درصدی در وزن و 16.5 درصدی در ارزش روبرو بوده است.

وی اقلام عمده وارداتی را برنج خوراکی، نارنگی، کنجد، لوازم یدکی خودرو، کالاهای صنعتی و خانگی عنوان کرد.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان افزود: همچنین 262 هزار و297 تن کالا به ارزش 166 میلیون و 420 هزار و686 دلار در سالجاری از گمرکات این استان ترانزیت داخلی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش هشت درصدی در وزن و کاهش 24 درصدی در ارزش روبرو بوده است.

وی بیان داشت: 481 هزار و 749 تن کالا به ارزش دو میلیارد و 68 میلیون و 734 هزار و 726 دلار نیز از گمرکات این استان ترانزیت خارجی شده که در مقایسه با مدت مشابه قبل با افزایش 12 درصدی در وزن و 42 درصدی در ارزش روبرو بوده است.

وی گفت: گمرکات این استان طی 9 ماه سال 90، به 380 هزار و 299 نفر مسافر خدمات گمرکی ارائه داده و این مسافران از گمرکات میلک، میرجاوه، فرودگاه‌ های زاهدان و چابهار و منطقه آزاد چابهار تردد کرده‌ اند.

صدری خواه افزود: در این مدت سه هزار و 592 فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش 92 میلیارد و 151 میلیون و 559 هزار ریال در گمرکات استان تشکیل شده که تعداد پرونده‌ ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش و ارزش آنها نیز 49 درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: هر یک از هزار و 72 فقره از این تعداد پرونده جمعا به ارزش 77 میلیارد و 987 میلیون و 605 هزار ریال بالای 10میلیون ریال و بقیه زیر 10 میلیون ریال ارزش داشتند.

وی گفت: اقلام عمده کالاهای قاچاق خروجی گازوئیل، نفت سفید، بنزین، مصالح ساختمانی، کود شیمیایی و عمده اقلام کالاهای قاچاق ورودی نیز برنج، سیب زمینی، پارچه، لوازم خانگی، انواع میوه‌ های گرمسیری و غیره بوده است.