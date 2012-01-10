تقسیم بندی جدید حاجی بابایی از روزهای هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی ‌بابایی در اردوگاه شهید باهنر تهران افزود: این وزارتخانه اعتماد کامل به فعالیتهای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان دارد.

وی، سند تحول بنیادین را قانون اساسی آموزش و پرورش خواند و گفت: این سند پس از 6 ماه بررسی در شورای عالی آموزش و پرورش، 8 ماه جلسه با حضور علمای حوزه و صاحب‌نظران دانشگاهی و 8 ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

وزیر آموزش و پرورش به تعریف ویژه از جایگاه معلم در این سند اشاره کرد و افزود: تحول در آموزش و پرورش باید در بخشهای مختلف آن چون دانش‌آموز، روش تدریس، کلاس و کتاب اتفاق بیافتد که اکنون این تغییرات بطور همزمان با تمام ظرفیت‌ در حال انجام است.

حاجی بابایی ادامه داد: اجرای سند تحول نیازمند همت و پشتکار همه آحاد جامعه است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: به دنبال تربیت دانش‌آموزان "هفته" در مدرسه به سه بخش تقسیم شده است که نوبت صبح با محوریت مدرسه، بعدازظهر با مشارکت خانواده و مدرسه و روزهای پنج شنبه و جمعه با محوریت خانواده است.

حاجی بابایی با تاکید بر اهمیت آشنایی دانش‌آموزان با مهارتهای زندگی گفت: آشنایی دانش‌آموزان با مهارتهای زندگی امری ضروری است که باید از اول ابتدایی تا پایان دوره متوسطه صورت گیرد. به همین خاطر دو کتاب "کار و زندگی" و "تفکر و پژوهش" برای پایه ششم ابتدایی برنامه‌ریزی شده است که با اجرای نظام 6.3.3 عملیاتی خواهد شد.

وی بر تغییر محتوا و ساختار در آموزش و پرورش در راستای سند تحول بنیادین تاکید کرد و اظهار داشت: مجلس دانش‌آموزی و تشکلهای دانش‌آموزی می‌توانند برای همپوشانی اهداف این سند، مدیریتهایی در سطح مدرسه داشته باشند.