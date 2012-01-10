130 خانه عالم در استان بوشهر فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالله موسوی‌نیا بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست با رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم و نماینده ولی فقیه در استان، به ارائه گزارشی از فعالیتهای قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر پرداخت.

وی اظهار داشت: تعامل سازنده مجموعه تبلیغات اسلامی با ائمه جمعه و جماعات، برگزاری دوره تفسیر تطبیقی ویژه روحانیون استان و اختصاص 300 میلیون ریال اعتبار به فعالیت‌های قرآنی در نیم سال دوم از شاخص‌های فرهنگی، از مهمترین برنامه‌های این اداره کل در جهت ترویج برنامه‌های قرآنی است.

مدیر کل تبلیغات استان با اشاره به ضرورت ایجاد خانه‌های قرآن در سطح استان افزود: ایجاد خانه‌های قرآنی در کنار خانه عالم در دستور کار سازمان قرار دارد که در صورت وجود اعتبار ساخت، برای تدریس علوم قرآنی در اختیار روحانی خانه عالم قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: هم اکنون 130 خانه عالم در 130 روستای پرجمعیت استان بوشهر به فعالیت مشغول هستند و تا پایان امسال چهار خانه قرآنی در بوشهر ساخته می‌شود.

امام جمعه بوشهر نیز در سخنانی به تبیین نقش و اهمیت قرآن‌آموزی و قرآن‌محوری در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسانها پرداخت و بر لزوم استفاده از مفاهیم و آموزه‌های قرآن که در راستای هدایت انسان نازل شده و نقش آیات سیاسی قرآن در بیداری اسلامی در سرزمین‌های اسلامی تاکید کرد.

آیت‌الله غلامعلی صفائی‌بوشهری ادامه داد: تنظیم و ساماندهی سامانه مدیریت قرآنی جهت پرهیز از موازی کاری، اعطای شرح وظایف و تهیه زیرساختها با اختصاص اعتبارات کافی از مهمترین کارهای ضروری در حوزه فعالیت‌های قرآنی است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم نیز در این نشست با اشاره به موادی از اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی، توسعه فعالیتهای قرآنی را از اولویت‌های سازمان دانست.

مهدی قره‌شیخ‌لو اظهار داشت: صدور مجوز برای تشکلها و مؤسسات قرآنی، ساماندهی مشارکتهای مردمی در فعالیتهای قرآنی و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و اهتمام به آموزش همگانی قرآن کریم از سیاستهای دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی است.