فوتبال اردبیل با کمبود مربی حرفه ای روبروست

صمد نوتاش بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه اختتامیه کلاس مربیگری فوتبال B آسیا در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون فقط 4 مربی درجه A کنفدراسیون فوتبال آسیا در استان اردبیل فعالیت می کند.

وی با اشاره به وجود 17 مربی دارای مدرک مربیگری درجه B و 67 مربی درجه C آسیا در استان اضافه کرد: اما مربی دروازه بانها و مربی بدنساز در استان اردبیل وجود ندارد.

نوتاش، برگزاری کلاسهای مربیگری در استان را در راستای تقویت و رشد و توسعه فوتبال اردبیل برشمرد و گفت: کلاس مربیگری فوتبال B آسیا در اردبیل با شرکت مربیان لیگهای کشور برای تقویت و بالا بردن پتانسیل مربیان فوتبال برگزار شد.

رئیس هیئت فوتبال استان با بیان اینکه دوره های مربیگری فوتبال آسیا کمتر در اردبیل برگزار می شود، افزود: در این دوره 21 مربی از 4 استان اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی و زنجان شرکت کرده بودند.



وی با اشاره به برگزاری این دوره زیر نظر مستقیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، یادآور شد: برگزاری دوره های مربیگری بدون دخالت فدراسیون فوتبال و زیر نظر مستقیم AFC برگزار شد که حاکی از تعامل و ارتباط هیئت فوتبال استان اردبیل با کنفدراسیون فوتبال آسیا است.



نوتاش، تعداد مربیان اردبیلی شرکت کننده در این دوره را 11 نفر اعلام کرد و افزود: در این دوره بیش از 50 درصد مربیان شرکت کننده از استان اردبیل حضور داشتند که بی شک موجب ارتقای سطح دانش فنی و علمی مربیان خواهد شد.



وی، برگزاری دوره های مربیگری در سطوح مختلف را باعث رشد سواد علمی مربیان دانست و تصریح کرد: شرکت این تعداد مربی از اردبیل در این دوره نشان از علاقه و استعداد مربیان اردبیلی است و چنین پتانسیلی مسئولان هیئت فوتبال را برای انجام وظایف خود بیش از پیش مصمم می کند.



نوتاش سطح این دوره را نسبت به دوره های مشابه برگزار شده در سایر استانهای کشور مطلوب توصیف کرد و افزود: در این دوره مربیانی که تجربه های ارزشمندی در لیگهای مختلف کشوری دارند، شرکت کردند.



وی با بیان اینکه مدرس این دوره یکی از مدرسان برتر مربیگری فوتبال آسیا بود، تصریح کرد: از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اردشیر پورنعمت یکی از مدرسان مطرح AFC به این دوره معرفی شده که سطح سواد علمی بالا و مسلط به علم روز فوتبال دنیا است.