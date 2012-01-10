فوتبال اردبیل با کمبود مربی حرفه ای روبروست

صمد نوتاش بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه اختتامیه کلاس مربیگری فوتبال B آسیا در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون فقط 4 مربی درجه A کنفدراسیون فوتبال آسیا در استان اردبیل فعالیت می کند.
وی با اشاره به وجود 17 مربی دارای مدرک مربیگری درجه B و 67 مربی درجه C آسیا در استان اضافه کرد: اما مربی دروازه بانها و مربی بدنساز در استان اردبیل وجود ندارد.
نوتاش، برگزاری کلاسهای مربیگری در استان را در راستای تقویت و رشد و توسعه فوتبال اردبیل برشمرد و گفت: کلاس مربیگری فوتبال B آسیا در اردبیل با شرکت مربیان لیگهای کشور برای تقویت و بالا بردن پتانسیل مربیان فوتبال برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری این دوره زیر نظر مستقیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، یادآور شد: برگزاری دوره های مربیگری بدون دخالت فدراسیون فوتبال و زیر نظر مستقیم AFC برگزار شد که حاکی از تعامل و ارتباط هیئت فوتبال استان اردبیل با کنفدراسیون فوتبال آسیا است.
نوتاش، تعداد مربیان اردبیلی شرکت کننده در این دوره را 11 نفر اعلام کرد و افزود: در این دوره بیش از 50 درصد مربیان شرکت کننده از استان اردبیل حضور داشتند که بی شک موجب ارتقای سطح دانش فنی و علمی مربیان خواهد شد.
وی با بیان اینکه مدرس این دوره یکی از مدرسان برتر مربیگری فوتبال آسیا بود، تصریح کرد: از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اردشیر پورنعمت یکی از مدرسان مطرح AFC به این دوره معرفی شده که سطح سواد علمی بالا و مسلط به علم روز فوتبال دنیا است.
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