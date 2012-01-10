همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوچک در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی توانمند سازی شهرهای کوچک با حضور شهرداران، کارشناسان و متخصصان شهری سراسر کشور برای شناسایی و انعکاس توان اقتصادی شهرهای کوچک در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برپا می شود.
در این همایش ضمن معرفی الگوهای عملی احیای بافتهای فرسوده و نقش آن در توانمندسازی، روشهای استفاده از زمینه های بومی و منطقه ای در توانمندسازی اقتصادی شهرها و نیز نقش توانمندسازی شهرها در سلامتی شهروندان مورد نقد کارشناسی قرار خواهد گرفت.
استفاده از تجربیات شهرداران موفق، بیان مدیریتهای موفق شهری، رصد ظرفیتها و قابلیتهای بخشهای مختلف هر شهر برای اجرای طرح های عمرانی و مدیریت هزینه و ارائه مقاله های برتر نیز در این همایش پیش بینی شده است.
برگزاری این همایش با همکاری دستگاههای اجرایی مختلفی بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری، اداره کل مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری های قزوین، محمدیه و الوند، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین همکاری کرده اند.
نخستین همایش ملی یک روزه توانمند سازی شهرهای کوچک فردا 21 دی ماه در سالن اجتماعات تربیت معلم قزوین برگزار می شود.
نظر شما