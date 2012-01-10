همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوچک در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی توانمند سازی شهرهای کوچک با حضور شهرداران، کارشناسان و متخصصان شهری سراسر کشور برای شناسایی و انعکاس توان اقتصادی شهرهای کوچک در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برپا می شود.

در این همایش ضمن معرفی الگوهای عملی احیای بافتهای فرسوده و نقش آن در توانمندسازی، روشهای استفاده از زمینه های بومی و منطقه ای در توانمندسازی اقتصادی شهرها و نیز نقش توانمندسازی شهرها در سلامتی شهروندان مورد نقد کارشناسی قرار خواهد گرفت.

استفاده از تجربیات شهرداران موفق، بیان مدیریتهای موفق شهری، رصد ظرفیتها و قابلیتهای بخشهای مختلف هر شهر برای اجرای طرح های عمرانی و مدیریت هزینه و ارائه مقاله های برتر نیز در این همایش پیش بینی شده است.

برگزاری این همایش با همکاری دستگاههای اجرایی مختلفی بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری، اداره کل مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری های قزوین، محمدیه و الوند، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین همکاری کرده اند.

نخستین همایش ملی یک روزه توانمند سازی شهرهای کوچک فردا 21 دی ماه در سالن اجتماعات تربیت معلم قزوین برگزار می شود.