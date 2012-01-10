بهره گیری از ظرفیت علما برای تقویت مبانی دینی در آذربایجان غربی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده در همایش علما، فضلا و طلاب آذربایجان غربی مقیم شهر قم ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت حضور علما و روحانیون در تقویت مباحث دینی و فرهنگی در جامعه، افزود: حضور روحانیون در مناطق مختلف به ویژه روستاهای دور افتاده و محروم، زمینه عمران و آبادانی این روستاها را نیز فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف، توسعه مبانی دینی و فرهنگی ضروری است، اظهار داشت: اگر عمران و توسعه بدون توجه به مبانی دینی و اسلامی در کشور انجام شود، توسعه و پیشرفت عقیم می ماند.

استاندار آذربایجان غربی شالوده و اساس نهضت حضرت امام خمینی(ره) را بر اساس مبانی و اصول مترقی اسلام دانست و بیان داشت: برای رسیدن به پیشرفت در جامعه توجه به حوزه و تقویت مبانی دینی در جامعه ضروری است.

جلال زاده در ادامه با اشاره به موقعیت خاص آذربایجان غربی، ادامه داد: با توجه به هجمه های فرهنگی دشمنان حضور علما و روحانیون و توجه به مبانی دینی واعتقادی و تقویت حوزه دین در استان ضرروی است.

وی مساجد را اصلی ترین پایگاه های اسلام و انقلاب دانست و گفت: برای تقویت مساجد و رونق بخشیدن به برنامه های دینی و فرهنگی مساجد ضرروی بوده که روحانیون و علما حضوری فعال در آنها داشته باشند.

وی در ادامه مشکل بسیاری از برنامه های فرهنگی را مدیریت عنوان کرد و بیان داشت: برای تقویت مبانی دینی و فرهنگی، اعتبارات و مسایل مالی مشکل اصلی نبوده و باید با مدیریت لازم اثربخشی این برنامه ها را تقویت کرد.

جلال زاده با اشاره به اختصاص اعتبارات ویژه برای تقویت مبانی دینی و اسلامی، اظهار داشت: در سال 88 حدود 22 میلیارد ریال و طی سال 89 نیز این میزان اعتبار با شش برابر افزایش به 124 میلیارد ریال رسید.