وزیر برنامه ریزی عراق با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار در راستای همکاری های دو جانبه با هدف رفع موانع تجاری صادرات و گسترش تبادلات تجاری میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق صورت گرفت.

طی این برنامه، علی یوسف الشکری، وزیر برنامه ریزی عراق و هیئت عالی رتبه همراه، با رئیس، جمعی از معاونان و مدیران سازمان ملی استاندارد ایران ملاقات کرد.

این مسئول عراقی در ابتدا ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی با اشاره به خروج نیروهای اشغالگر از عراق اظهار داشت: عراق امروز با خروج نیروها، برنامه های توسعه خود را آغاز کرده است.

عراق طرحهایی تدوین کرده تا به سمت اقتصاد چند محصولی حرکت کند

وی ادامه داد: همچنین عراق طرحهایی تدوین کرده تا از اقتصاد تک محصولی به سمت چند محصولی حرکت کند و در این زمینه می توان به حمایتهای دولت در طرحهای مرتبط با بخشهای کشاورزی و گردشگری به ویژه زیارتی اشاره کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد نیز نیز ضمن تبریک خروج نیروهای اشغالگر از عراق، این امر را شروعی برای برنامه های توسعه کوتاه مدت و بلند مدت دولت عراق دانست.

برزگری عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در تمامی جهات اداری، اقتصادی و نیروی انسانی در تحقق این برنامه ها در کنار عراق خواهد بود.

نوزده هزار عنوان استاندارد ملی در ایران تدوین شده است

وی در ادامه، ایشان ضمن معرفی فعالیتها و توانمندی های سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: نوزده هزار عنوان استاندارد ملی در ایران تدوین شده و در حال حاضر این سازمان در یازده مجمع و اتحادیه بین المللی استاندارد عضویت دارد.

این مسئول گفت: همچنین این سازمان در بین 163 کشور عضو سازمان جهانی استاندارد دارای رتبه 31 و از نظر استاندارد سازی در بین کشورهای اسلامی دارای رتبه دو و در میان کشورهای عضو اکو دارای رتبه اول است.

برزگری افزود: مقر دبیرخانه کشورهای عضو اکو در ایران قرار دارد و در حال حاضر هزار و 300 آزمایشگاه بخش خصوصی با این سازمان همکاری می کنند.