به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از شکست یک برصفر تیمش مقابل استقلال با بیان این مطلب افزود: مسابقه داماش - استقلال، بازی خوبی نبود، به‌ویژه در نیمه دوم بازیکنانم عملکرد خوبی نداشتند و برخلاف نیمه اول ضعیف بازی کردند.

وی با بیان اینکه "در نیمه اول به ویژه در 10 دقیقه ابتدایی تیم برتر میدان بودیم"، افزود: بازیکنانم در نیمه اول موقعیت‌های خوبی را از دست دادند اما استقلالی‌ها در این دیدار موقعیت گل نداشتند و گلی که آنها زدند از روی یک ضربه ایستگاهی بود. در واقع در این دیدار به تجربه بالای بازیکنان استقلال باختیم.

سرمربی تیم فوتبال داماش با بیان اینکه برای برطرف کردن نقاط ضعف تیم نیاز به زمان دارم، تصریح کرد: از این موضوع ناراحتم که در این دیدار نتوانستیم دل هواداران خود را که به ورزشگاه عضدی آمده بودند، شاد کنیم. امیدوارم که در بازی‌های بعدی بتوانیم روند روبه رشد خود را مانند نیم فصل اول تکرار کنیم.

وی ضمن یادآوری اینکه تنها 10 روز است که کار خود را به عنوان سرمربی تیم داماش شروع کرده، تاکید کرد: یک مربی برای شناخت تیم خود و بررسی نقاط ضعف و قوت آن حداقل چهار یا پنج هفته زمان می‌خواهد تازه این به شرطی است که فاصله بازی‌ها یک هفته باشد. متاسفانه طی این مدت زمان کافی را برای اجرای تفکراتم در تیم نداشتم. مطمئن باشید تمام سعی خود را می‌کنم تا طی دو یا سه هفته آینده هواداران داماش واقعی را ببینند.

تارتار در خاتمه در خصوص مشکلات مالی که گریبانگیر باشگاه داماش شده است، گفت: طی مدت حضورم به مشکلات مالی کاری نداشته و تمام تمرکز خود را روی مسائل فنی تیم گذاشته‌ام. مطمئن باشید با شناختی که از مدیریت باشگاه دارم، وی مشکلات را برطرف خواهد کرد.