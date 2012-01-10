دوره های مهارت فنی یزد در سطوح بین المللی برگزار می شود

حبیب الله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره ‌های آموزش مهارت و فناوری در بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی و در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی طراحی و اجرا می شود.

وی افزود: این آموزشها در حوزه صنعت شامل نفت، معدن، انرژی، صنایع غذایی، فناوری پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی شامل رشته های شیلات و آبزیان، منابع طبیعی، دامپروری، دامپزشکی و زراعت و باغبانی، خدمات شامل ورزش، اقتصاد، مدیریت و تجارت، گردشگری، آموزش، نظامی و امنیتی و حوزه فرهنگ و هنر شامل امور فرهنگی، رسانه، صنایع دستی، هنرهای تجسمی سینما، موسیقی و تئاتر تعریف می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد همچنین آموزشهای مهارت و فناوری را بنیانی برای توانمندسازی سرمایه های انسانی و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین متناسب با استعدادهای افراد دانست و افزود: نیاز بازار کار با استفاده بهینه از ظرفیت بخشهای مختلف بومی اعم از دولتی و غیر دولتی یکی از اولویتهای راهبردی برای سرآمدی ایران اسلامی در منطقه و جهان است.

کارگر ادامه داد: با این رویکرد تدوین نقشه راه نظام مهارت و فناوری در برنامه پنجم توسعه کشور مصوب شده و در این راستا طراحی ساختار نظام جامع مهارت و فناوری با سه زیر نظام آموزش مهارت و فناوری، صلاحیت حرفه ای و نظام احراز اشتغال در دستور کار قرار گرفته است.

وی نظام آموزش مهارت و فناوری را شامل آموزشهایی دانست که با هدف ارتقا و انتقال دانش کار و فناوری، به هنگام کردن مهارتهای شغلی و افزایش مستمر و فزاینده بهره وری در تمام سطوح تحصیلی مهارت و فناوری، به صورت آموزش های رسمی و آموزش های تکمیلی بین سطوح طراحی و اجرا می شود.

کارگر عنوان کرد: این نظام با استفاده از فناوریهای آموزشی روز و ظرفیتهای آموزشی محیط کار، افراد را بر اساس استانداردها و صلاحیتهای شغلی و با تاکید بر اخلاق حرفه ای برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار تا سطح مطلوب تربیت می کند.

وی افزود: نظام آموزش مهارت و فناوری جامعیت و انسجام در سیاستگذاری، برنامه ریزی، گسترش نظارت و پشتیبانی در تمام سطوح تحصیلی اعم از آموزشهای رسمی و آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی به گونه ای که نیازهای نیروی انسانی بازار کار را برآورده کند را دارا بوده و مبتنی بر انعطاف و پویایی لازم متناسب با مقتضیات حوزه های شغلی، شرایط محیطی، بومی و آمایش سرزمین، استعداد و علایق متقاضیان، فناوری و امکانات حال و آینده و تنوع رشته های اجرا و نوآوری است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه استان یزد به روز بودن محتوا و شیوه های آموزش مهارت و فناوری بر اساس نتایج پژوهش های کاربردی و فناوری نوین از طریق فرایندهای آموزشی ضمن ارتباط مستمر با مجامع بین المللی متناسب با تحولات نظام اشتغال، استقلال کامل در برنامه ریزی، گسترش، ممیزی، استاندارد سازی، نظارت و ارزیابی و تدوین ضوابط اجرا و فراهم کردن زمینه آموزش مادام العمر افراد جامعه در حوزه های تخصصی شغلی را از دیگر اصولی دانست که نظام آموزش مهارت و فناوری بر آن مبتنی است.