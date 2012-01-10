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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۰۷

سمیعی:

متقاضیان مسکن مهر خان ببین صاحبخانه می شوند

متقاضیان مسکن مهر خان ببین صاحبخانه می شوند

رامیان - خبرگزاری مهر: فرماندار رامیان گفت: با همکاری و مساعدت بنیاد مسکن تمامی تلاش ما بر این است تا سایت مسکن مهر شهر خان ببین در ایام فجر افتتاح شود و متقاضیان مسکن مهر در این شهر صاحبخانه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی عصر سه شنبه در جمع مدیران شهرستان با اشاره به فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی ابراز داشت: در ایام دهه فجر برنامه‌های متنوع و زیادی برای افتتاحیه‌ و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی داریم.

وی گفت: افتتاح مجموعه ورزشی خان به ببین در منطقه فندرسک، افتتاح مجموعه ورزشی و جایگاه گاز سی ان جی شهرداری دلند در روستای گلند از محدوده بخش مرکزی رامیان و پروژه آسفالت جاده روستایی حسین‌آباد از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: خدمت کردن به مردم و به ویژه رسیدگی به حق و حقوق از بین‌رفته قشر مستضعف در رژیم فاسد و دست‌نشانده پهلوی از اصلی‌ترین اهداف جمهوری اسلامی ایران بود که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی میسر شد.

سمیعی عنوان کرد: نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی هم ضمن رعایت قانون، از تبلیغات علنی، استفاده از اموال بیت‌المال، تخریب سایر نامزدها و عوام‌فریبی خودداری کنند.
 
فرماندار شهرستان رامیان در پایان اذعان داشت: در صورت ارائه گزارش‌های مردمی پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و با متخلفان برابر قانون و مقررات برخورد می‌شود.

کد مطلب 1506613

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