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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

از ابتدای سال تاکنون/

225 فرصت شغلی برای نیازمندان مهریزی فراهم شد

225 فرصت شغلی برای نیازمندان مهریزی فراهم شد

مهریز - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) مهریز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 225 فرصت شغلی برای نیازمندان مهریزی فراهم شده که این میزان تا پایان سال به 860 فرصت افزایش می یابد.

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته 29 نفر از محل صندوق اشتغال نیازمندان با اعتباری بالغ بر 240 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه در زمینه های کشاورزی، دامداری، کسب، حمل و نقل و ...دریافت کرده اند.

وی افزود: همچنین در سال گذشته 148 نفر از فرزندان و اقشار نیازمند و مددجویان زیر پوشش برای اخذ تسهیلات بانکی قرض الحسنه معرفی شدند که از این تعداد بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات با بازپرداخت پنج ساله و کارمزد چهار درصد دریافت کردند.

حسینی ادامه داد: در سال جاری نیز که از طرف مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، اشتغال نقش عمده و پررنگی در سیاست های دولت دارد که در شهرستان مهریز ‌در زمینه توانمندسازی خانواده ها و اشتغالزایی آنان تاکنون 225 فرصت شغلی برای مددجویان زیر پوشش و نیازمندان مهریزی فراهم شده است.

وی افزود: تسهیلات این طرح ها به صورت قرض‌ الحسنه در قالب طرح ‌های کار انگیزی، توان ‌افزایی و مشاغل خانگی و خود کفایی اعطا می ‌شود تا زمینه اشتغال هر چه بیشتر نیازمندان و مددجویان بیکار فراهم شود.

حسینی یادآور شد: فاز اول این طرح در مهریز که شامل شناسایی محرومان و نیازمندان بیکار بوده به صورت کامل اجرایی شده که تا پایان سال بقیه نیازمندان به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند شد.

وی عنوان کرد: در همین راستا نیز گام‌ های مثبتی برای آموزش مددجویان و نیازمندان قبل از اجرا و حین اجرای طرح‌ ها برداشته شده است.

حسینی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری بیش از گذشته در خدمت محرومان شهرستان برای توانمندسازی و اعتماد و برگرداندن کرامت نفس خانواده ها قدم برداریم.

وی مهمترین هدف از پرداخت این تسهیلات را استقلال مالی افراد زیر پوشش کمیته امداد شهرستان مهریز و افراد نیازمند دانست.

کد مطلب 1506615

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