225 فرصت شغلی برای نیازمندان مهریزی فراهم شد

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته 29 نفر از محل صندوق اشتغال نیازمندان با اعتباری بالغ بر 240 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه در زمینه های کشاورزی، دامداری، کسب، حمل و نقل و ...دریافت کرده اند.

وی افزود: همچنین در سال گذشته 148 نفر از فرزندان و اقشار نیازمند و مددجویان زیر پوشش برای اخذ تسهیلات بانکی قرض الحسنه معرفی شدند که از این تعداد بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات با بازپرداخت پنج ساله و کارمزد چهار درصد دریافت کردند.

حسینی ادامه داد: در سال جاری نیز که از طرف مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، اشتغال نقش عمده و پررنگی در سیاست های دولت دارد که در شهرستان مهریز ‌در زمینه توانمندسازی خانواده ها و اشتغالزایی آنان تاکنون 225 فرصت شغلی برای مددجویان زیر پوشش و نیازمندان مهریزی فراهم شده است.

وی افزود: تسهیلات این طرح ها به صورت قرض‌ الحسنه در قالب طرح ‌های کار انگیزی، توان ‌افزایی و مشاغل خانگی و خود کفایی اعطا می ‌شود تا زمینه اشتغال هر چه بیشتر نیازمندان و مددجویان بیکار فراهم شود.

حسینی یادآور شد: فاز اول این طرح در مهریز که شامل شناسایی محرومان و نیازمندان بیکار بوده به صورت کامل اجرایی شده که تا پایان سال بقیه نیازمندان به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند شد.

وی عنوان کرد: در همین راستا نیز گام‌ های مثبتی برای آموزش مددجویان و نیازمندان قبل از اجرا و حین اجرای طرح‌ ها برداشته شده است.

حسینی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری بیش از گذشته در خدمت محرومان شهرستان برای توانمندسازی و اعتماد و برگرداندن کرامت نفس خانواده ها قدم برداریم.

وی مهمترین هدف از پرداخت این تسهیلات را استقلال مالی افراد زیر پوشش کمیته امداد شهرستان مهریز و افراد نیازمند دانست.