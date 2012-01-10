فعالیت 110 روحانی طرح هجرت در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد قهرمانی در همایش علما، فضلا و طلاب آذربایجان غربی مقیم شهر قم با حضور آیت الله مقتدایی با اشاره به فعالیت 110 نفر از روحانیون در قالب طرح هجرت، افزود: با وجود حضور این افراد برای تبلیغ مبانی دینی در استان نیازمند حضور بیشتر علما و روحانیون و طلاب در مناطق مختلف آذربایجان غربی هستیم.

وی با اشاره به فعالیت هشت حوزه علمیه در آذربایجان غربی، اظهار داشت: این حوزه ها در شهرهای ارومیه، ‌ماکو، خوی، شاهین دژ‍، سلماس، نقده، تکاب و میاندوآب فعال بوده که 730 طلبه در این حوزه ها مشغول تحصیل علوم دینی هستند.

مدیر حوزه های علمیه آذربایجان غربی با اشاره به نقش علما و روحانیون در توسعه و تبلیغ مبانی دینی و اسلامی در جامعه، بیان داشت: با توجه به شرایط خاص استان نیازمند حضور علما و روحانیون برای تبلیغ علوم دینی و اسلامی در مراکز فرهنگی و تدریس در حوزه های علمیه استان هستیم.

