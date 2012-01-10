اجرای طرح پزشکی از راه دور در سه شهرستان سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی طباطبائی ظهر سه شنبه اظهار داشت: وجود مناطق صعب العبور، فاصله زیاد روستاهای استان از شهرها، عدم وجود بیمارستان در برخی از شهرستان های تحت پوشش موجب افزایش مدت زمان اعزام و ارجاع فوری بیماران اورژانسی به مراکز درمانی مجهز شده است.

وی گفت: در برنامه پزشکی از راه دور (تله مدیسین) که در سه شهرستان خاش، ایرانشهر و نیکشهر اجرا می شود پزشکان متخصص حاضر در بیمارستان مرکز شهرستان، هر لحظه از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارائه مشاوره به کادر درمانی حاضر بر بالین بیماران بدحال هستند.

وی افزود: با استفاده از این روش زمان طلایی برای درمان حفظ خواهد شد، و قرار است این طرح پس از شناسائی نقاط قوت و ضعف، در سایر نقاط سیستان و بلوچستان نیز اجرا شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: تله مدسین یا پزشکی از راه دور به معنای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در وقتی که مکان یا زمان بین ارائه دهنده و گیرنده خدمات فاصله ایجاد کرده باشد، است.