مسئولان البرز از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به موازات این بازدید، نشست مشترکی با معاون برنامه ریزی استاندار البرز، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران جهاد شهرستانهای استان البرز داشت.

سید مجتبی خیام نکویی در این نشست گفت: افزایش تولید، کاهش ضایعات و تبدیل فراورده های کم ارزش به پر ارزش، سه هدف اصلی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران است.



وی یادآورشد: دستاوردهای زیادی داریم که در صورت تمایل بخش خصوصی، حاضریم دستاوردهایمان را در اختیار این بخش قرار دهیم.



رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه بر شناسنامه دار کردن ارقام مناسب گیاهان باغی تاکید کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

با شناسایی ارقام مطلوب و کشت بافت آنها، تولید را در واحد سطح افزایش دهیم

این مسئول اضافه کرد: لازم است با شناسایی ارقام مطلوب گیاهی و با کشت بافت آنها، تولید را در واحد سطح افزایش دهیم و این امر را دنبال کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز نیز در این مراسم گفت: خوشحالیم که می بینم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران خلاهای علمی کشور را به خوب شناسایی کرده است.

علی اصغر منصورخاکی بیان کرد: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، حرکت رو به جلویی را در پیش گرفته و این امر بسیار مطلوب است.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران یکی از افتخارات کشور است



معاون برنامه ریزی استاندار البرز هم در این نشست گفت: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران یکی از افتخارات کشور محسوب می شود و باعث مباهات است که این پژوهشکده در استان البرز واقع شده است.

سید اسکندر صیدایی از نگاه کاربردی رئیس پژوهشکده تشکر کرد و افزود: باید با برگزاری کارگاه ها و همایشهای تخصصی، علوم تولید شده در این مرکز علمی را به همگان معرفی کرد.

پس از پایان این نشست، مهمانان حاضر در جلسه از بخشهای مختلف پژوهشکده شامل آزمایشگاه های کشت بافت و انتقال ژن، میکروبی و ایمنی زیستی، ژنومیکس، نانو و فیزیولوژی مولکولی بازدید کردند.