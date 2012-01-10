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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

محسنی بندپی رد صلاحیت خود را تایید کرد

محسنی بندپی رد صلاحیت خود را تایید کرد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده نوشهر و چالوس، رد صلاحیت خود در هیئت اجرایی حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی از رد صلاحیت خود در هیئت اجرایی حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس خبر داد.

وی افزود: در فرصت چهار روزه معین شده اعتراض خود را اعلام می کنم و امیدوارم در این خصوص تجدید نظر شود.

دیگر نمایندگان شمالی در خصوص رد یا تایید صلاحیت خود در هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه خود اطلاع رسانی نکردند.
 
تلاش خبرنگار ما برای آگاهی از وضعیت تایید یا عدم احراز کاندیداهای ثبت نام شده در کلیه حوزه های انتخابیه مازندران ادامه دارد.
 
شنیده های خبرنگار مهر از شهرهای مختلف مازندران حاکی است در حوزه انتخابیه ساری و میاندرود، دو کاندیدای اصلاح طلب و اصولگرا که یکی فرماندار دولت اصلاحات شهرهای مازندران بوده و دیگری عضو شورای اسلامی شهر سابق بوده، صلاحیت آنان مورد تایید هیئت اجرایی قرار نگرفته است.
 
گفته می شود، یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه بهشهر که از طیف اصلاح طلبان بوده نیز رد صلاحیت شده است.
 
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.
کد مطلب 1506622

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