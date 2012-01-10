راه اندازی مرکز بیماریهای خاص در خراسان جنوبی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید روز سه شنبه در دیدار با اعضای مجمع خیران سلامت استان، انجام امور خدا پسندانه را مطابق با فطرت انسانهای پاک سرشت عنوان کرد و اظهارداشت: در مجمع خیران سلامت استان نیز انسانهایی با نیات پاک و الهی برای کمک به انسانها تلاش می کنند که بسیار قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: استانداری خراسان جنوبی و تمام دستگاههای اجرایی آماده هرگونه همکاری و مساعدت در زمینه رفع مشکلات این انجمن هستند زیرا کمک به این امر، کمک به سلامت فردی و اجتماعی جامعه است و داری اهمیت فراوانی است.

استاندار خراسان جنوبی به درخواست تغییر کاربری زمین اهدایی به این مجمع اشاره کرد و افزود: این مسئله در کمیسیون ماده پنج مورد توجه قرارخواهد گرفت و بر اساس منافع ومصالح عمومی و با توجه به مقتضیات مبلمان شهری، بررسی و اقدامات ممکن در این زمینه به انجام خواهد رسید.

رشید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه دورنی کردن فرهنگ کمک به هم نوع را امری مهم دانست وادامه داد: خوشبختانه خراسان جنوبی در زمینه کمک به هم نوع و اقدامات انسان دوستانه در کشور دارای جایگاه بالایی است که نشان دهنده وجود سنتهای معتبر حسنه ای است که دارای ریشه های توحیدی والهی هستند.

وی توجه به راه اندازی مرکز بیماری های خاص در استان رامورد تاکید قرار داد و یادآورشد: این پروژه که از پروژه های نیمه تمام استان بوده و بسیار مورد نیاز بیماران است باید از سوی مراجعی از جمله انجمن خیران استان مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات بیماران خاص در استان رابه حداقل کاهش دهیم.

در این جلسه اعضای انجمن خیرین سلامت استان به ارائه دیدگاهها، مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند و استاندار خراسان جنوبی نیز ضمن بررسی نسبت به رفع آنها درحد مقدورات قول مساعد داد.

در حال حاضر چهار هزار بیمار سرطانی، 112 نفر بیمار هموفیلی، 64 بیمار تالاسمی، 84 بیمار پیوندی و 104 بیمار ام اس در استان وجود دارد.