بازی سخت و مهمی را بردیم/ بیان اشتباهات داور حق من است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل راه آهن شهرری، ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید خدا را شکر کنیم که لطفش شامل حال ما شد و مقابل تماشاگران‌مان شرمنده نشدیم.

وی اضافه کرد: قبل از بازی گفته بودم که برای کسب سه امتیاز به تهران می‌آییم و توانستیم بازی سخت و مهمی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. این سه امتیاز می‌توانست یکی از دو تیم را از ته جدول جدا کند که خوشحالم قرعه به نام ما افتاد و با برتری در این دیدار وضعیت‌مان را در جدول بهبود بخشیدیم.

سرمربی تیم ملوان با اشاره به اینکه یک فینال مهم را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند، افزود: در بازی‌های آینده هر بازی حکم فینال را دارد و قطعا کار سخت‌تری را پیش رو خواهیم داشت.

پورغلامی غیبت دایی را در این دیدار تاثیرگذار دانست و افزود: دایی از افتخارات فوتبال ماست و مطمئنا نبودش در روند تیم راه آهن تأثیر منفی گذاشته بود ولی بچه‌های ما با عملکرد خوب‌شان شایسته پیروزی در این دیدار بودند.

وی با اعتراض به عملکرد صالحی داور مسابقه راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی خاطرنشان کرد: بازیکن حریف پس از خطای پنالتی باید اخراج می‌شد، زیرا موقعیت صددرصد گلزنی را از بازیکن ما گرفت. نزهتی در چارچوب دروازه حریف قرار داشت و مطمئنا بازیکن حریف باید اخراج می‌شد. من از عملکرد داور راضی نیستم.

خبرنگاری به پورغلامی یادآور شد اعتراضش به عملکرد داور ممکن است باعث محرومیتش شود، که وی اظهار داشت: من که چیز خلافی نگفتم، مگر می‌شود صحنه را پنهان کرد، من نگفتم که داور عمدی پنالتی نگرفت. من فقط دلخوریم را از اشتباه داور بیان کردم و این حقم است که چنین موضوعی را بگویم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی شرایط نیم فصل دوم را برای همه تیم‌ها سخت دانست و با تاکید مجدد بر اینکه هر بازی حکم فینال را دارد، خاطر نشان کرد: فشردگی بازی‌ها قطعا روی تیم‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. ما بعد از دیدار با راه آهن برای رویارویی با مس سرچشمه از تهران راهی کرمان می‌شویم و به همین دلیل باید در ریکاوری هوشمندانه عمل کنیم.

وی ادامه داد: به نظرم ادامه مسابقات به این شکل کیفیت لیگ را پایین می‌آورد. اینجا اروپا نیست که فاصله شهرها با هم کم باشد. ما در حالی چهار روز چهار روز باید بازی کنیم که اگر بخواهیم از انزلی راهی کرمان شویم باید هفت ساعت با اتوبوس به تهران بیاییم و از اینجا راهی کرمان شویم. البته ما به مسئولان برنامه ریزی مسابقات احترام می‌گذاریم و باید همه تلاش‌مان در رابطه با موفقیت تیم ملی انجام دهیم.

وی اضافه کرد: فشردگی بازی‌ها، درصد آسیب دیدگی بازیکنان را افزایش می‌دهد و هر تیمی که آسیب ببیند کارش در ادامه مسابقات سخت‌تر است.

پورغلامی در پایان با بیان اینکه همیشه از آوردن پژمان نوری استقبال می‌کند، گفت: شما با بیان بحث مشکلات مالی دست روی دل ما گذاشتید اما ما سعی می‌کنیم مشکلات را درون خانواده خود حل کنیم، من و بازیکنان تیم تا به امروز به خاطر این مسئله اذیت شده‌ایم و امیدوارم مسئولان در آینده برای این مشکل اقدامات خوبی را انجام دهند.