حمید نعمت‌الله؛ نویسنده و کارگردان سینما و یکی از اعضای هیات انتخاب سی‌امین جشنواره فیلم فجر در ارتباط با فیلم‌های معرفی شده برای حضور در بخش مسابقه جشنواره به خبرنگار مهر گفت: من به‌عنوان یکی از اعضای هیات انتخاب با حضور تعدادی از فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه مخالف بودم و اصرار به حضور تعدای از آثاری که هم اکنون در بخش خارج از مسابقه هستند داشتم.

وی افزود: اما به هر حال این رای برآورد نظر 9 نفر از داوران هیات انتخاب جشنواره فجر است. من برای حضور تعدادی از فیلم‌ها خیلی بحث کردم و حتی به نوعی چانه زدم. اما بنده فقط یک رای داشتم.

نعمت‌الله با اشاره به فیلم "پریناز" ساخته بهرام بهرامیان عنوان کرد: بنده علاقمند بودم این فیلم در بخش مسابقه حضور داشته باشد. اما گفتند "پریناز" در ارشاد مشکل نظارتی دارد. این وضعیت درباره تعداد دیگری از فیلم نیز وجود داشت. بهتر است اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد در این ارتباط پاسخگو باشد.

کارگردان "بی‌پولی" در ادامه افزود: فیلم‌های من نیز در سال‌های قبل در جشنواره حضور داشته‌اند و به عقیده در حق آنها نیز در مواردی کم لطفی شد. همانطور که به خاطر دارید "بوتیک" در خارج از مسابقه بود و "بی‌پولی" نیز با بی‌توجهی روبرو شد و فقط جایزه بازیگری، تندیس مشترک جایزه تماشاگران همراه با "درباره الی..." و دیپلم افتخار نویسندگی را دریافت کرد.

وی تاکید کرد: شاید من هم از این شرایط ناراحت بودم، اما وضعیت را درک می‌کردم. زیرا بالاخره هر هیاتی با رای اعضایش به یک نتیجه مشترک می‌رسند. هر شخصی می‌تواند رای خود را داشته باشد. من هر گز از آنها طلبکار نبودم.

این عضو هیأت انتخاب جشنواره سی‌ام افزود: امروز فرض می‌کنم شاید عده‌ای از آنها تلاش کرده‌اند فیلم من در بخش مسابقه باشد و یا جوایز بیشتری دریافت کند اما نتوانسته‌اند، مانند من که برای برخی از فیلم‌ها در این دوره تلاش کرده‌ام.

نعمت‌الله عنوان کرد: من با تمام وجود اعلام می‌کنم که بدون هیچ ملاحظه‌ای فیلم‌ها را مورد ارزیابی قرار داده‌ام. معتقدم آثاری شایسته حضور در جشنواره بودند و من در حد توانم از آنها دفاع کردم، اما نتیجه نهایی آرا چیزی است که منتشر شده‌است.

وی ادامه داد: دوستی اگر به طور مشخص از من طلبکار باشد، شخصا جوابگوی او هستم. باز هم تاکید می‌کنم فیلم‌ها را بدون ملاحظه ارزیابی کردم و تا حدودی فکر می‌کنم موفق بوده‌ام.

این کارگردان سینما در پایان تاکید کرد: بهتر است اداره نظارت و ارزشیابی شفاف‌سازی کند و خودش پاسخگوی غیبت برخی فیلم‌ها که مشکل نظارتی دارند، باشد.