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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

ابراهیمی اعلام کرد:

83 داوطلب نمایندگی مجلس در مازندران تایید صلاحیت شدند

83 داوطلب نمایندگی مجلس در مازندران تایید صلاحیت شدند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات مازندران از تایید صلاحیت 83 داوطلب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی اظهار داشت: 146نفر از نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 9 حوزه انتخابیه مازندران ثبت نام کرده بودند.

وی افزود: 10 نفر از این افراد تا قبل از رسیدگی به صلاحیتها انصراف خود را از نامزدی در انتخابات اعلام کرده بودند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران از رد صلاحیت 53 نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس در هیئتهای اجرایی مازندران خبر داد و گفت: مراتب رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت این افراد از سوی فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه به صورت کتبی به آنان اعلام شده است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران یادآور شد: افرادی که رد صلاحیت شده یا صلاحیت آنان احراز نشد از فردا به مدت 4 روز می‌توانند درخواست رسیدگی دوباره پرونده خود را به دفتر هیئت نظارت استان مازندران تسلیم کنند.

ابراهیمی با تأکید بر آمادگی کامل برای برگزاری با شکوه و قانونمند انتخابات در مازندران گفت: رقابت نامزدهای انتخاباتی در سطح 19 شهرستان و 9 مرکز حوزه انتخابیه برای راهیابی 12 نماینده از مازندران به مجلس شورای اسلامی جریان دارد.

کد مطلب 1506629

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