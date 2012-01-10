60 دوره آموزش کشاورزی در ساوجبلاغ برگزار شد

محمد تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد سه هزار نفر از از مطالب آموزشی این کلاسهای بهره مند شدند و گواهینامه پایان دوره دریافت کردند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ افزود: آموزش بهره برداران و فعالیت های ترویجی، اصلی ترین عامل اقتصادی شدن کشاورزی و توسعه این صنعت است.

وی عنوان کرد: ساوجبلاغ با نزدیک به 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی و 97 هکتار گلخانه مرکز تولیدات کشاورزی در استان البرز است.

تاج الدینی بیان کرد: ساوجبلاغ در زمینه تولید میوه، گلهای شاخه بریده و توت فرنگی خارج از فصل رتبه برتر را در استانهای البرز و تهران داراست.

وی ابرازکرد: ساوجبلاغ 10 هزار نفر بهره بردار دارد و این رقم حکایت از در این این منطقه با ارائه تسهیلات بانکی و حمایتی ، و برنامه های تشویقی و ارتقای دانش کشاورزان با استفاده از دوره های آموزشی اجرا می شود.