به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل داماش گیلان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: تیم ما بازی خوب و حساب شده‌ای به نمایش گذاشت. گرچه در دقایق ابتدایی مسابقه تیم داماش حملاتی روی دروازه استقلال داشت اما با عملکرد خوب مدافعان موقعیت‌های آنچنانی به این تیم ندادیم و تیم داماش فقط روی دروازه ما فشار می‌آورد.

وی در ادامه افزود: در نیمه دوم تیم داماش را کنترل کردیم و موقعیت‌هایی را به دست آوریم که از آنها استفاده نکردیم. مهمترین اتفاق این بازی استفاده از بازیکنانی چون "ساموئل" و "یرکویچ" در ترکیب اصلی بود. ساموئل با توجه به اینکه از آمادگی لازم برخوردار نبود تا دقایق آخر خوب کار کرد تا اینکه به اصطلاح باتری‌اش خالی شد و نتوانست آنطور که باید و شاید به بازی ادامه دهد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران ضمن یادآوری اینکه میلاد میداوودی و خسرو حیدری از شرایط لازم برای حضور در میدان برخوردار بودند اما وی برای استفاده از آنها ریسک نکرده است، خاطرنشان کرد: در زمین چمن مصنوعی عضدی که فشار زیادی به بازیکنان وارد می‌کند و موجب خستگی آنها می‌شود توانستیم بازی راضی کننده‌ای داشته باشیم و سه امتیاز را به دست آوریم. ما با این پیروزی جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرده و با توجه به پیروزی مدعیان قهرمانی اختلاف امتیازات خود را با آنها حفظ کردیم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم داوری دیدار داماش - استقلال گفت: در این بازی همه بازیکنانم زحمت کشیدند و نمی‌توانم یکی از آنها را به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کنم.

خبرنگاری از مظلومی در خصوص تغییر زمان برگزاری فینال جام حذفی سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: برای ما فرقی نمی‌کرد که این بازی در چه زمانی برگزار شود. تنها خواسته ما از سازمان لیگ برتر این است که از فشار بازی‌های استقلال در ماه بهمن کم کنند. همانطور که می‌دانید ما در فاصله کمتر از یک ماه باید هفت بازی دشوار برگزار کنیم که این باعث می‌شود توان تیم تحلیل برود.

وی از سازمان لیگ خواست در این زمینه به باشگاه استقلال و دیگر نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا مساعدت کنند و افزود: متاسفانه فشار بازی‌های داخلی به اندازه‌ای است که تیم‌های ما با خستگی به مصاف حریفان آسیایی می‌روند. متاسفانه سازمان لیگ هم برای مساعدت با تیم ملی چاره‌ای جز برگزاری فشرده بازی‌ها ندارد. در این بین بازیکن‌ها به مانند گلادیاتورها شده‌اند که باید بدون خستگی بازی کنند.

مظلومی مجددا به انتقاد از کارلوس کی‌روش پرداخت و گفت: آقای کی‌روش برای خود به استراحت می‌رود و بعد از چند وقت بر می‌گردد و 12 روز اردو برای تیم ملی برپا می کند. سازمان لیگ هم چاره‌ای ندارد و به خاطر اینکه بهانه‌ای به دست این و آن ندهد ناچار است برنامه‌ها را به گونه‌ای در نظر بگیرد که با برنامه‌های آماده سازی تیم ملی تداخل نداشته باشد. در این شرایط فشار اصلی روی باشگاه‌ها و بازیکنان است.

"تمایل داشتیم دیدار نهایی جام حذفی در تاریخ 9 بهمن ماه برگزار شود"، پرویز مظلومی با تاکید بر این موضوع افزود: ما دوست داشتیم فینال جام حذفی در این تاریخ برگزار شود تا تکلیفمان را بدانیم اما ظاهرا پرسپولیسی‌ها معترض بودند که چرا قبل از دربی ما باید در جام حذفی بازی کنیم و آنها در لیگ که سازمان لیگ به احترام پرسپولیسی‌ها زمان برگزاری دیدار فینال جام حذفی را تغییر داد ما هم درخواست سازمان لیگ را می‌پذیریم.

وی افزود: ما از سازمان لیگ می‌خواهیم فشردگی بازیهای‌مان را کمتر کنند. متاسفانه بین دیدار اول و دوم مرحله پلی‌آف برای یکی از نمایندگان فوتبال ایران که فرقی نمی‌کند ذوب آهن باشد یا استقلال، یک بازی گذاشته‌لند که این باعث می‌شود نماینده فوتبال ایران خسته به مصاف حریف خود برود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته بارها عنوان شده که چرا تیم‌های ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا توفیقی نداشته‌اند. به عقیده من مهمترین عامل در جهت افت این تیم‌ها برگزاری فشرده مسابقات داخلی است که باعث می‌شود نمایندگان ایران خسته و فرسوده به مصاف حریفان آسیایی خود بروند. متاسفانه تقویم فوتبال ایران با آسیا و فیفا هماهنگ نیست و همین مسئله باعث شده که مسابقات داخلی فشرده برگزار شود و تیم‌ها خسته و فرسوده در مسابقات آسیایی حضور یابند.

وی برگزاری فشرده مسابقات را از عوامل افت تعداد تماشاگران عنوان کرد و گفت: تماشاگر دوست دارد هفته‌ای یکبار به ورزشگاه بیاید و وقتی که در هفته 2 و یا 3 بازی برگزار می‌شود به دلیل شرایط مالی و اجتماعی کمتر تماشاگری پیدا می‌شود که در هر بازی به ورزشگاه بیاید. از سویی دیگر زمان برگزاری مسابقات نیز به گونه‌ای است که کمتر تماشاگری تمایل پیدا می‌کند به ورزشگاه بیاید.

مظلومی در خصوص توهین گروهی از هواداران تیم داماش به تیم استقلال گفت: آنهایی که امروز در ورزشگاه عضدی توهین می کردند تماشاگر تیم داماش نبودند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال یکی از مشکلات امروز فوتبال کشورمان را برگزاری مسابقات لیگ با 18 تیم عنوان کرد و گفت: آنهایی که تعداد تیم‌های لیگ را افزایش دادند کار درستی را انجام ندادند. به عقیده من 16 تیم برای لیگ ایران کافی است.

وی با تاکید دوباره بر اینکه برای تمامی بازیکنان اصلی تیمش جایگزین‌های خوبی روی نیمکت دارد در خصوص حضور حسین علوی در تیم استقلال گفت: به قول آقای فتح الله زاده حتما من از چهره این بازیکن خوشم آمده که او را جذب کرده‌ام! باید بگویم این بازیکن در تیم ابومسلم شاگردم بودم و با موافقت من به استقلال آمده است.

مظلومی در خصوص انتقال جاسم کرار به تیم شاهین بوشهر و توافقی که مبنی بر ممانعت از حضور در دیدار فینال جام حذفی بین باشگاه استقلال و این باشگاه بوشهری به عمل آمده است گفت: در مورد کرار صحبت زیاد شده و نمی‌دانم چه توافقی بین مدیران دو باشگاه و شاهین صورت گرفته است.

وی در خاتمه تصریح کرد: اما در اینجا لازم می‌دانم به یک نکته اشاره کنم. متاسفانه یکی از مسئولان باشگاه شاهین که تازه در این باشگاه پیدایش شده روز دوشنبه در یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیون عنوان کرد من با باشگاه شاهین قرارداد بستم و پس از عقد این قرارداد به این باشگاه آمده‌ام در پاسخ به ایشان باید بگوم اگر با باشگاه شاهین قراردادی بسته باشم و آنها چنین قراردادی را منتشر کنند فوتبال را کنار می گذارم.