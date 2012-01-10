به گزارش خبرنگار مهر، ژلکو میاچ پس از شکست یک برصفر تیم راه آهن مقابل ملوان بندرانزلی ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما بازی خوبی را ارائه نکردیم اما شایسته شکست هم نبودیم و شاید عادلانه‌ترین نتیجه برای این بازی مساوی بود.

وی با بیان اینکه ملوانی‌ها به غیر از ضربه پنالتی حتی یک شوت هم به سمت دروازه راه آهن نزدند، افزود: من نمی‌خواهم نتیجه تیم را توجیه کنم اما امروز مشخص شد ما در خانه خوب بازی نمی‌کنیم. در حالیکه در هفت یا هشت بازی مهم خارج از خانه شکست نخورده بودیم، در خانه باید بیشتر دقت کنیم تا نتیجه بگیریم، شکست‌های خانگی در موقعیت ما تاثیر منفی می‌گذارد.

مربی تیم فوتبال ملوان در مورد تاثیر غیبت علی دایی در این بازی و اینکه بازیکنان روی آن تاکید داشتند، اظهار داشت: اگر بازیکنان می‌گویند، حتما اینگونه است اما ما همه چیز را با دایی هماهنگ کردیم و او تنها در این 90 دقیقه در کنار تیم نبود.

وی با تاکید بر اینکه باید مشکل نتیجه نگرفتن تیم در خانه را برطرف کنیم، افزود: ما موقعیت‌های بسیار خطرناکی را بدست آوردیم اما از آنها استفاده نکردیم. به نظرم بازیکنان در خانه از لحاظ روحی فشار خاصی را تحمل می‌کند و آنچه در توان‌شان است را نمی‌توانند در زمین پیاده کنند. باید هرچه زودتر تیم را از این شرایط خارج کنیم.

میاچ با تاکید بر اینکه هیچکس فکر نمی‌کرد، راه آهن، ذوب آهن را در خانه‌اش شکست دهد، تاکید کرد: ما یک ماه برنامه‌های آماده سازی خود را دیر شروع کردیم و هنوز تاوان آن را می‌دهیم، در حالیکه باید ترکیب تیم را در زمان تمرینات پیش از فصل پیدا می‌کردیم در جریان مسابقات تیم اصلی را بدست آوردیم. ما باید هر چه زودتر این مشکلات را برطرف کنیم تا وضعیت تیم بهتر شود.

وی ادامه داد: ما در نیمه نخست دو، سه موقعیت گلزنی را از دست دادیم و پس از دریافت گل در نیمه دوم تعویض‌هایی را که نمی‌خواستیم انجام دادیم. ما سعی کردیم روی دروازه حریف فشار آوریم اما این اتفاق رخ نداد.

مربی تیم راه آهن در پایان تصریح کرد: بهترین گلزن ما در این فصل حسین کاظمی است که آن هم چهار یا پنج گلش را از روی پنالتی به ثمر رسانده است. به هر حال بیشتر باید تلاش کنیم تا مشکل گلزنی‌مان را برطرف کنیم.