به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست جشنواره علمی اساتید حوزههای علمیه خواهران به صورت منطقهای برگزار می شود و برگزیدگان این مرحله در جشنواره کشوری در نیمه اول سال آینده به رقابت خواهند پرداخت.
مرحله نخست این جشنواره در شش استان تهران، اصفهان، کرمان، همدان، فارس و آذربایجان شرقی برگزار می شود و اساتید براساس نزدیکی به هر یک از این شش استان، آثار خود را به مدیریت حوزههای علمیه خواهران مستقر در این استانها ارائه میدهند.
جشنواره اساتید حوزههای علمیه خواهران در دو بعد علمی و مهارتی برگزار خواهد شد که بعد علمی آن با 4 موضوع نقد و بررسی متون درسی، طراحی سوالات و منبع شناسی دروس، تهیه سیر مطالعاتی و نیز برگزاری مسابقات کتابخوانی در گرایش های مختلف مدنظر است.
موضوعات بعد مهارتی این جشنواره نیز شامل تهیه پاورپوینت کتابهای آموزشی و ارائه مدلهای کاربردی برای مباحثه دروس اصلی، نقد و بررسی شیوههای رایج سنجش تحصیلی در مدارس و نیز بایستههای اخلاقی مدرسان حوزههای علمیه خواهد بود.
تمام اساتید حوزههای علمیه خواهران اعم از اساتید مقطع سطح دو و سه میتوانند در این جشنواره شرکت کنند و شرکتکنندگان در این جشنواره آثار خود را به صورت کتبی به این جشنواره ارائه میدهند که این آثار علاوه بر مناطق در سطح کشوری نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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