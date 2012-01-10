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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

رضوی:

پروژه های راه و ترابری طالقان از پیشرفت مطلوبی برخوردار است

پروژه های راه و ترابری طالقان از پیشرفت مطلوبی برخوردار است

طالقان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان البرز گفت: پروژه های راه و ترابری طالقان از پیشرفت مطلوبی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رضوی افزود: پروژه های شهرستان طالقان با همت فرماندار طالقان با سرعت عمل فوق العاده ای در حال انجام است و این امر باید تداوم داشته باشد.

مدیر کل راه و ترابری استان البرز ادامه داد: تلاشها و پیگیری ها و حمایتهای فرماندار طالقان باعث شده تا اعتبار مناسب به راه و ترابری اختصاص یابد و پروژه ها پیشرفت خوبی داشته باشند.

این مسئول اضافه کرد: به همراه فرماندار و شهردار طالقان از پروژه های در دست اجرای راه و ترابری در این شهرستان بازدید شده و از نزدیک با وضعیت اجرای این پروژه ها آشنا شده ایم.

فرماندار طالقان نیز از فعالیتهای اداره کل راه و ترابری استان البرز و رئیس اداره راه شهرستان طالقان در زمینه راه و راهداری زمستانی تقدیر و تشکر کرده است.

مهری گفت: تلاش شبانه روزی راهداران ستودنی است و به کمک تلاش این افراد، بسیاری از مشکلات حل می شود که این امر شایان توجه است.

اداره کل راه و ترابری استان البرز پروژه های مختلفی را در زمینه های مربوطه دنبال می کند که این امر در راستای تحقق اهداف این اداره کل پیگیری می شود.

کد مطلب 1506639

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