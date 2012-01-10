10 تصویر؛ میزان چاقی قبل و پس از حضور در پست وزارت!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و انتشار تصاویری از سوی رژیم صهیونیستی از بیت المقدس که در آن مسجد الاقصی دیده نمی شود، بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ هزار توی آشتی فلسطین

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به چالشهای ایجاد شده در مسئله تداوم آشتی ملی فلسطین اشاره دارد. بر این اساس، با وجود امضای آشتی ملی فلسطین در قاهره اما اخیرا مشکلاتی ایجاد شده که این توافق را تهدید می کند.

توطئه آمریکا پس از خروج نظامی از عراق

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به بحران سیاسی ایجاد شده در عراق پس از خروج نظامیان آمریکایی اشاره کرده است. بر این اساس به نظر می رسد که واشنگتن در آغاز این بحران دخیل بوده است.

پنجره فرصتهای صلح!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به از بین رفتن تمام فرصتهای سازش در مسئله منازعات تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی اشاره دارد. بر این اساس شهرک سازی رژیم صهیونیستی تمام فرصتهای به اصطلاح صلح را از بین برده است.

وضعیت دیکتاتور یمن!

روزنامه الحیات امروز به پافشاری "عبدالله صالح" دیکتاتور یمن برای باقی ماندن در قدرت اشاره دارد.

مشکل ازدواج در گذشته و حال!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری دیگر به یک مسئله اجتماعی اشاره دارد. بر این اساس در گذشته مردان مشکل یافتن همسر مناسب را داشته اند، اما در حال حاضر مردان واجد شرایط ازدواج کم شده اند و زنان در پی همسر مناسب هستند.

توجه کامل به توصیه های پزشکی!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری بی توجهی به توصیه های پزشکی را مورد توجه قرار داده است.

وضعیت سیگارکشیدن با وجود ممنوعیت!

روزنامه الشرق قطر امروز به یک مسئله اجتماعی در این کشور توجه کرده است. بر این اساس ممنوعیت سیگار کشیدن در ادارات قطر هیچ تاثیری بر کاهش میزان سیگاریها نداشته است.

میزان چاقی قبل و پس از حضور در پست وزارت!

الوطن قطر

مذاکرات بی نتیجه سازش؛ بدون شرح

القدس العربی

پس از آشتی ملی در فلسطین؛ بدون شرح

الاتحاد امارات