به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاجی مظفری ظهر سه شنبه در سی و یکمین همایش معاونان توانبخشی سراسر کشور که در تالار خورشید قم طی روزهای بیستم و بیست و یکم دیماه سال جاری در حال برگزاری است، با تاکید بر اینکه قم تنها استانی است که به طور مرتب و مداوم متکدیان را ساماندهی و به شهرهای خود برمی‌گرداند، گفت: متأسفانه با توجه به ویژگی مهاجر پذیر و تردد انبوه زائران اغلب این متکدیان دوباره از طرق مختلف به قم برمی‌گردند.



وی در ادامه به تشریح موقعیت جغرافیایی و استراتژیک قم پرداخت و بیان داشت: قم با مساحت یازده هزار و 240 کیلومتر مربع همجوار تهران، اصفهان، مرکزی، سمنان به عنوان تک شهر مطرح است.



رئیس بهزیستی قم با عنوان این مطلب که طبق سرشماری نفوس سال 90 بیش از یک میلیون و 140 نفر جمعیت شهر قم است که حدود 150 هزار نفر آن در قالب آمار سرشماری نمی‌گنجد، افزود: بیش از 95 درصد جمعیت در شهر قم و تنها نزدیک پنج درصد در پنج بخش قم و 320 روستا و آبادی و شهرستان‌های تحت اشراف قم سکونت دارند.



وی با تاکید براینکه بیش از 60 درصد خدمات بهزیستی قم به مهاجران شهرهای همجوار است، بیان داشت: بیشترین مهاجران از شهرهای زنجان، همدان، مرکزی، آذربایجان و لرستان هستند.



رشد جمعیت قم از متوسط کشوری بالاتر است



حاجی مظفری با بیان اینکه جاذبه‌های مذهبی و معنوی قم این شهر را مهاجر پذیر کرده است، گفت: رشد جمعیت قم از رشد متوسط جمعیت کشوری بالاتر است.



وی با اشاره به اینکه حدود 60 هزار طلبه در قم مشغول به تحصیل و ساکن هستند، ادامه داد: شهر قم میزبان طلاب خارجی از بیش از 100 کشور جهان است.



رئیس سازمان بهزیستی قم با تاکید بر اینکه قم محور مواصلاتی 17 شهر مهم کشور است، گفت: بیش از 400 مرکز زیارتی، سیاحتی و تاریخی در قم که میزبان انبوهی از زائران و گردشگران داخلی و خارجی است.



حاجی مظفری در هفته 250 هزار زائر به زیارت حرم کریمه اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران می آیند، تصریح کرد: البته آمار سالانه زائران و گردشگران قم بیش از 16 میلیون نفر تخمین زده شده است.



ساماندهی سالانه 15 هزار ابناء السبیل در قم



وی با تشریح این مطلب که سالانه حدود 15 هزار از ابناء السبیل در قم ساماندهی می‌شود، افزود: از آنجا که قم شهری مهاجر پذیر است، همیشه محل ورود برخی از افراد متکدی، متخلف و آسیب زاست که نشان می دهد قم منبع آسیب است.



حاجی مظفری با تاکید براینکه علما و مراجع عظام تقلید همیشه منبع و محور خیر و خدمات بوده اند، بیان داشت: حضور این بزرگواران باعث شده که نیازمندان شهرهای دیگر به امید کرم و عنایات این عزیزان به شهر قم مهاجرت کنند.



زائرپذیر بودن قم وظیفه ما را سنگین تر می کند



وی با بیان اینکه زائر محور بودن قم برای استان حاوی مزایای زیادی است، تاکید کرد: البته آسیب های ناشی از این مزیت را باید ارگانهایی مانند سازمان بهزیستی ساماندهی کرده و به دوش بکشد و حجم کاری ما را بالا ببرد.



رئیس سازمان بهزیستی قم با اشاره به اینکه حوزه توانبخشی شاخصه اصلی و مهم بهزیستی است، اظهار داشت: حوزه توانبخشی قم با پذیرش بیش از 26 هزار معلول بسیار وسیع و پرکار است.



وی با بیان اینکه آمار معلولیت در قم بیش از استاندارد کشوری است، گفت: مدیران ارشد سازمان بهزیستی باید نسبت به میزان بودجه ای که برای ساماندهی این سازمان در استان در نظر گرفته اند، تجدید نظر و نسبت به افزایش آن اقدام کنند.



تشریح تعداد و تنوع معلولیت معلولان قمی



حاجی مظفری با تشریح میزان و نوع معلولیت استان قم، بیان داشت: این استان با پذیرش بیش از پنج هزار معلول ذهنی، 10 هزار معلول جسمی - حرکتی، سه هزار سالمند، هزار و 200 نابینا، سه هزار و 700 کم شنوا و ناشنوار، حدود هزار و 400 بیماران خاص و مزمن و 350 معلول ضایعه نخاعی و تعدادی هم معلول مجهول الهویه، وظیفه سنگینی در قبال این عزیزان برعهده دارد.



وی با تاکید براینکه سازمان بهزیستی در قم در میان ادارات و مردم از جایگاه خوبی برخوردار است، اظهار داشت: حدود 2 هزار نفر از خدمات روزانه و شبانه و درمنزل سازمان بهره می گیرند.



رئیس سازمان بهزیستی قم با بیان اینکه باید شرایط هدفمند و پایداری در شأن معلولان استان فراهم کنیم، گفت: بسیار اتفاق می‌افتد که مجبوریم مسائل رفاهی و معیشتی خانواده‌های مددجو را پوشش دهیم.



هشدار جدی نسبت به توجه به معلولان کم سن و سال



حاجی مظفری با تاکید براینکه این سازمان به اعتبار کافی نیاز دارد، ادامه داد: هرچند کار ما بسیار سخت و طاقت فرساست اما چون خدمتگزار ضعیف ترین و بهترین بندگان خدا هستیم، احساس خستگی و یاس نمی کنیم.



وی از مسئولان خواست نسبت به معلولان کم سن و سال که هنوز با آسیب‌های جدی مواجه نیستند، توجه بیشتری کنند و افزود: اگر به این رده از مددجویان توجه نشود، تبدیل به معلولان مزمن و شبانه روزی می شوند و بار سنگینی برروی دوش خانواده ها و دولت می شوند.