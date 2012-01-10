همایش مدیران مدارس مجتمع های شهری و روستایی البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش بزرگ مدیران مدارس مجتمع های شهری و روستایی استان البرز با حضور باقرزاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور برگزار می شود.

جمعی دیگر از مسئولان و مدیران ذیربط استان البرز نیز در همایش بزرگ مدیران مدارس مجتمعهای شهری و روستایی استان شرکت خواهند داشت.

همایش یادشده در راستای تحقق اهداف مربوطه از جمله بررسی آسیب شناسی فعالیت سواد آموزی در استان البرز برگزار خواهد شد.

تبیین سیاستهای جدید سازمان نهضت سواد آموزی کشور از دیگر اهداف همایش بزرگ مدیران مدارس مجتمعهای شهری و روستایی استان البرز است.

این همایش روز چهارشنبه 21 دی ماه سال جاری با همکاری دستگاه های ذیربط در مرکز استان البرز یعنی شهرستان کرج برگزار خواهد شد.

همایش بزرگ مدیران مدارس مجتمعهای شهری و روستایی استان البرز ساعت 9 و سی دقیقه صبح آغاز می شود و محل برگزاری آن نیز کانون شهید فهمیده کرج است.

کانون شهید فهمیده در آدرس رجایی شهر، بلوار موذن مستقر است.