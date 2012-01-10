به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع بلندپایه اروپایی در گفتگو با روزنامه الوطن کویت اظهار داشت : 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان در زمینه توافق درباره بلوکه کردن سرمایه های ایران مربوط به بانک مرکزی و توقف تمام معاملات مالی با این کشور در برهه آتی به توافقی نرسیدند و در این زمینه همچنان به دور از هرگونه توافقی هستند.

سوء استفاده از اجرای تحریمها برای بازگشت قدرتمندانه به مذاکرات

وی افزود: حداقل سه هفته برای حل این اختلافات و ایجاد توافق نهایی که سبب اعلام نهایی اجرایی تحریم ها شود زمان لازم است.

این منبع که نامش فاش نشده است، گفت : برخی از کشورهای اروپایی ترجیح می دهند که تحریمهای جدید را پیش از آنکه مذاکرات تعلیق شده از یک سال پیش با ایران، ازسرگرفته شود، اعمال کنند تا با قدرت به مذاکرات بازگردند.

یونان، ایتالیا و اسپانیا تردید دارند/ آلمان مخالف تحریم بانک مرکزی ایران

وی افزود : در اینجا دو موضع وجود دارد. موضع اول شامل موضع کشورهای بسیار سختگیر در مسئله است که شامل انگلیس، آلمان، هلند و فرانسه می شود. موضع دوم نیز از سوی کشورهای یونان، ایتالیا و اسپانیا وجود دارد که شک و تردیدهایی در زمینه اجرایی کردن تحریم ها دارند.

وی خاطرنشان کرد: گروه دوم موافقت خود را منوط به ارائه تضمینهای کافی در زمینه ایجاد جایگزین برای نفت ایران و انجام مرحله ای و زمان بندی شده در اجرای تحریمها می دانند تا بتوانند شرایط نفتی خود را با حالت پیش آمده هماهنگ کنند.

این منبع اروپایی خاطرنشان کرد: برخی از کشورهای اروپایی قراردادهای نفتی و توافقات حقوقی با ایران دارند و شرکتهایشان روابطی با ایران دارند که لازم است قبل از اجرایی کردن تحریم ها به آنها فرصتی ارائه شود.

وی گفت : موضوع گفتگوی کنونی (میان کشورهای اروپایی) تعیین همین فرصت یا مهلت است. یونان خواستار مهلتی حداقل یک ساله است، اما نظر اکثریت در مهلتی سه ماهه تکیه دارد، البته مقامات آلمانی با تحریم بانک مرکزی ایران و بلوکه کردن سرمایه های این بانک و توقف معاملات با آن با توجه به فعالیت زیاد شرکتهای آلمانی با ایران مخالفت دارند.

در مذاکرات ایران و گروه 1+5 مسئله تازه ای وجود ندارد

به گزارش مهر، این منبع اروپایی در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات احتمالی ایران و 1+5 در استانبول اظهار داشت : در این مسئله پیشنهادهای تازه و دیدگاههای جدیدی بر روی میز که به خروج از بحران کمک کند، وجود ندارد.

وی افزود: پیشنهاد روسیه که ایران درباره آن صحبت می کند و به توقف تحریمها در مقابل توقف غنی سازی با میزان 20 درصد تکیه دارد، دیگر برای ایران موثر نیست، چون ایران از این مرحله عبور و اعلام کرده است که هم اکنون میله های سوخت را در نیروگاه تهران به صورت آزمایشی تولید کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: هم اکنون نظر اکثریت رهبران اروپایی این است که حل موضوع هسته ای ایران تنها در یک طرح جامع که شامل توجه به خواسته های ایران باشد، صورت می پذیرد. ایران می خواهد در هر گونه راه حلی به نقش منطقه ای و بین المللی این کشور توجه شده و مصالحش در تمام مسائل محترم شمرده شود. این مسئله پیچیده ای است که با موانعی روبروست و مشکلاتی را بر سر راه خود می بیند.