نخستین کارخانه تولید تراورس بتونی در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی مطلق در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان افزود: این کارخانه با صرف 13 میلیارد تومان اعتبار توسط بخش خصوصی احداث شده و 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه بهره برداری از این پروژه برای 72 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی دارد، گفت: این کارخانه سالانه 300 هزار قطعه تراورس بتونی مخصوص ریل راه آهن تولید می کند.

قهرمانی مطلق همچنین با اشاره به اینکه فعال شدن راه آهن از آرزوهای دیرینه مردم همدان است، عنوان کرد: در چهار سال گذشته عملیات اجرایی راه آهن همدان شدت بیشتری گرفته و 70 درصد زیرسازی آن در چهار قطعه انجام شده است.

کمترین پیشرفت راه آهن همدان در قطعه اول است

وی اضافه کرد: کمترین پیشرفت راه آهن در قطعه اول است که باید در این قسمت بیشتر کار شود.

فرماندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود میزان تخصیص بودجه امسال ادارات شهرستان همدان را 64 و یک دهم درصد ارزیابی کرد و گفت: این میزان در ادارات استان همدان 63 درصد است و امیدواریم تا پایان سال تخصیص شهرستان به 75 درصد برسد.

قهرمانی مطلق همچنین از تصویب 28 پروژه استانی در کمیسیون مربوطه خبرداد و افزود: از این تعداد، 11 پروژه به شهرستان همدان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: احداث کتابخانه مرکزی و ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، احداث دانشکده برق و کامپیوتر و دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی، احداث فاز دوم دانشکده شیمی، کتابخانه مرکزی، دانشکده آمفی تئاتر و مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه بوعلی، احداث تالار بزرگ شهر، مصلی و باند دوم محور همدان - گل تپه و بهسازی و تکمیل و توسعه فرودگاه همدان این پروژه ها را شامل می شود.

پروژه های ورزشی ساخته شده در همدان شاخص هستند

قهرمانی مطلق اظهار داشت: در چهار سال اخیر پروژه های ورزشی مهمی در شهرستان همدان به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: استادیوم 15 هزار نفری شهید مفتح همدان، سالن شش هزار نفری انقلاب همدان، مجموعه ورزشی بانوان، پیست اسکی تاریکدره، سالن صخره نوردی و تیراندازی از جمله این طرح ها است.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه افزایش 100 درصدی سرانه ورزشی همدان تحولی بزرگ در این بخش است، عنوان کرد: یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای این پیست هزینه شده اما کمتر از 10 درصد مردم شهرستان از وجود آن مطلعند.

رئیس حوزه ساخت و توسعه زیربناهای استان همدان نیز گفت: 200 میلیارد تومان برای تکمیل راه آهن همدان - تهران نیاز است.

محمود دهقان با اشاره به اینکه 56 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه در سال جاری پیش بینی شده است، گفت: تاکنون 80 درصد آن هزینه شده است.

برای هر کیلومتر راه آهن 10 تا 18 میلیارد ریال نیاز است

وی با بیان اینکه برای هر کیلومتر راه آهن 10 تا 18 میلیارد ریال نیاز است، یادآور شد: تاکنون برای تمامی قطعات راه آهن تهران- همدان-سنندج 130 میلیارد تومان هزینه شده است.

دهقان با اشاره به اینکه عملیات اجرایی دو کنار گذر شرقی و غربی در شهرستان همدان آغاز شده است، عنوان کرد: کنارگذر شرقی همدان به طول 23 کیلومتر 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سال آینده آسفالت می شود.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان همدان نیز با بیان اینکه لایحه بودجه سال 91 در مراحل نهایی است، اظهار داشت: در کمیسیون ماده 215 برنامه پنجم اجرای پروژه‌های کلان مورد توجه قرار گرفته و 28 پروژه عمده استان همدان نیز در این کمیسیون به تصویب رسیده است.

تورج الوانیان با بیان اینکه از 28 پروژه به تصویب رسیده استان 11 پروژه مربوط به شهرستان همدان است، عنوان کرد: در حال حاضر توزیع اعتباری سال 91 و سقف اعتبار تملک کاملاً مشخص نیست.

همدان 20 درصد اعتبارات سال جاری استان را به خود اختصاص داد

وی با بیان اینکه در راستای بودجه سال 90 تاکنون بیش از 220 میلیارد تومان اعتبار در مباحث مختلف به استان همدان ابلاغ شده است، گفت: سهم شهرستان همدان در این زمینه بیش از 44 میلیارد تومان و معادل 20 درصد اعتبارات استان است.

دبیر کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان همدان عنوان کرد: کمترین درصد تخصیص اعتبارات در همدان در زمینه اعتبارات فرهنگی است.