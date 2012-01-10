به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه نشست هماندیشی مدیران و کارشناسان شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، نعمتالله اعتمادی اظهار داشت: نمایشگاه بهترین منبع کسب اطلاعات عملی برای دانشجویان و دانشگاهیان است.
وی لزوم ارتباط مؤثر دانشگاه و نمایشگاه را مورد تأکید قرار داد و تاکید کرد: دانشگاه میتواند از این فرصت برای رونمایی اختراعات و ابتکارات خود و نیز آشنا کردن دانشجویان با فضای کسب و کار استفاده کند.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: خروجی و دستاورد نمایشگاهها و ایجاد ارتباط قویتر و کاربردی با مخاطبان متخصص باید مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس نمایشگاههای داخلی و بینالملل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه فعالیتی فرا استانی است، اظهار داشت: اکثر شرکتهای تولیدی و یا واردکننده مطرح کشور در این نمایشگاه حضور دارند و از آن جا که این نمایشگاه، به عنوان رخدادی بزرگ در همه ابعاد و حوزههای صنعت کشاورزی به ویژه در بخش علمی و تحقیقاتی به شمار میآید، ضرورت حضور همه مراکز علمی و صاحبان ایده و اندیشه مانند دانشگاه صنعتی اصفهان به شدت احساس میشود.
وی با اشاره به استقبال گسترده از این نمایشگاه اظهار داشت: با وجود اینکه ثبتنام این نمایشگاه به طور کامل اینترنتی بود اما طی 36 ساعت، ظرفیت نمایشگاه تکمیل شد و شرکت، سالن چهارم را به منظور پاسخگویی به بخشی از نیاز متقاضیان ایجاد کرد.
مجید نایبزاده به سابقه گسترده دانشگاه صنعتی اصفهان در فعالیتهای علمی اشاره کرد و بیان داشت: اطلاعرسانی این نمایشگاه از اردیبهشتماه برای سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی سراسر کشور، دانشکدههای کشاورزی استانهای مختلف، نشریات تخصصی و مراکز تحقیقاتی انجام شده و علاوه بر آن تمامی واحدها، مراکز و نهادهای تخصصی مرتبط با موضوع نیز در محور این اطلاعرسانیها قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: اگر چه در سال 86 نمایشگاه بینالمللی دام و طیور از این نمایشگاه جدا شد اما به دلیل محدودیتهای فیزیکی، شرکت همچنان قادر به پاسخگویی و پذیرش همه متقاضیان نبوده است.
در ادامه این نشست رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن پیشبینی گسترده از این نمایشگاه و برنامههای جنبی آن تصریح کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان حضور خود در این نمایشگاه را پر رنگ میکند که به نفع هر دو مجموعه است.
منوچهر حیدرپور ادامه داد: طبق اطلاعات موجود برنامهریزیهای مناسبی برای نمایشگاه امسال صورت گرفته است.
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